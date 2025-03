Grande Fratello, gli eliminati e i nominati di ieri sera

La puntata del Grande Fratello di giovedì 13 marzo – l’ultima puntata del giovedì sera di questa edizione - ha preso il via con la ormai stantia polemica di Helena Prestes nei confronti di Javier Martinez per la sua reazione - ha addirittura fatto un cuoricino con le mani - all’arrivo di un aereo sopra la Casa a sostegno della “coppia” (che di fatto non esiste e non è mai esistita) composta dal pallavolista argentino e da Zeudi Di Palma.

“Hai detto cose molto forti sugli altri inquilini più giovani e non ti sei resa conto della potenza delle tue parole nei loro confronti. Delle critiche sono state giuste, ma avrei preferito che le avessi dette in modo più costruttivo e morbido” ha spiegato l’opinionista Beatrice Luzzi. “Non credo di essere mai stata cattiva nè di essere andata sul personale, mi sono resa conto che c’erano dei disegni e delle dinamiche fatte ad arte da alcuni concorrenti e l’ho stigmatizzato. Tu Beatrice non vedevi l’ora di criticarmi, tu ce l’hai con me da prima che io entrassi al Grande Fratello perché avevo detto che tu avevi giocato col vittimismo quando eri concorrente del programma” ha ribattuto la concorrente Stefania Orlando. Le due posizioni sono comunque rimaste inconciliabili. Anche perché nel mentre Beatrice Luzzi ne ha avuto per tutti ed è riuscita nel giro di pochi minuti a litigare con Cesara Buonamici e a far irritare Alfonso Signorini. “Avete pagato il pubblico?” ha domandato dopo gli applausi per l’affermazione di Stefania Orlando: “Ti sei montata la testa, non riesci più ad avere un primo piano”. Insomma, sono volati stracci.

A finire in nomination nella scorsa puntata erano state Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli. L’eliminata è stata Stefania Orlando.

I nominati dopo la puntata di giovedì 13 marzo sono: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez.

Stefania Orlando ha discusso con Giglio, il quale ha mostrato disappunto dopo le accuse da parte della showgirl di essere un concorrente-comodino. “Sono fiero di essere rock fuori e Heidi dentro” ha commentato Giglio.