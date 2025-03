Grande Fratello, eliminati e nominati di ieri sera

Manca solo una puntata alla finale del 31 marzo del Grande Fratello. Un’edizione da record, per quanto riguarda la durata del reality show, si sta concludendo. E nella puntata di lunedì 17 marzo non sono mancate le polemiche, le discussioni accese e le eliminazioni. Ben due nella stessa serata. D’altro canto, nella Casa del Grande Fratello i concorrenti rimasti sono ancora tanti e l’atto conclusivo si avvicina.

Ad andare in nomination al termine della puntata di giovedì 13 marzo erano stati Javier Martinez, Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli ed Helena Prestes. Ad essere eliminato è stato Javier Martinez. Che però, guardacaso, non viene eliminato definitivamente perché aveva ricevuto la seconda vita dal pubblico nel televoto di diverse settimane fa. Il conduttore Alfonso Signorini ha poi aperto un televoto flash durante la serata di lunedì 17 marzo: i nominati sono stati Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli e ad essere eliminato è stato Tommaso Franchi.

I nominati di lunedì 17 marzo sono Chiara Cainelli, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez e Giglio.

La relazione fra i due fidanzatini della Casa, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, viene messa in profonda crisi da un episodio avvenuto durante la settimana: “A me non è piaciuto che Mariavittoria e Zeudi abbiano fatto il bagno nella vasca insieme. Lei prima ha nominato Mavi, poi dopo tre giorni si è infilata in vasca con lei”. “Follia” commenta Zeudi Di Palma. “Perché non mi dici le cose in faccia e aspetti la puntata? Sei stato l’unico a non esserti divertito quella sera del bagno nella vasca. Così appesantisci la tua storia” continua la ex Miss Italia. “Se non festeggio c’è un motivo, a me stare sei mesi qui dentro ha pesato e non avevo da festeggiare quella sera” aggiunge Tommaso. “Lui appesantisce la relazione, vorrei un po’ più di leggerezza. Anch’io non sono facile da sopportare” si inserisce Mariavittoria. Insomma, un gran caos.

Anche nella puntata di lunedì 17 marzo del Grande Fratello c’è stato un confronto molto animato fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Le posizioni ovviamente rimangono come sono sempre state, ovvero inconciliabili. “Io per me merito il meglio, che non è questo” spiega lei. “Non sono mai stato il meglio per te, non lo hai mai pensato” ribatte lui. Insomma, solita solfa.