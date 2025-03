Grande Fratello, i concorrenti di questa edizione che abbiamo già dimenticato

C’è stato un tempo negli ultimi sei mesi in cui all’interno della casa del Grande Fratello c’erano più concorrenti che soprammobili. C’è stato un tempo in cui Alfonso Signorini dava il via alle nomination addirittura prima di mezzanotte e mezza talmente alto era il numero dei concorrenti chiamati a nominare.

Ce li ricordiamo tutti questi inquilini della Casa di Canale 5? Ovviamente no. E dopo la finale di oggi, lunedì 31 marzo, ce ne ricorderemo sempre meno. I più “ricordabili” rimarranno nella mente dei telespettatori per al massimo un paio di mesi. Tempo di fare un paio di capatine da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, due scatti in catamarano a Ibiza e anche questo Grande Fratello 18 sarà stato del tutto archiviato.

C’è però qualche concorrente del reality show che abbiamo già del tutto dimenticato: partiamo dagli “ufo” della tv italiana: Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia. Per loro in tv non c’è neanche un angolo cottura disponibile.

Proseguiamo con Bernardo Cherubini, Maximbe Mbanda, le ex Non è la Rai Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, Emanuele Fiori, Federica Petagna, Federico Chimirri, Michael Castorino, Mattia Fumagalli, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi e Yulia Naomi Bruschi. Per loro anche i fandom stanno ormai svanendo.

Discorso a parte va fatto per Ilaria Clemente, che è rimasta nel Grande Fratello il tempo di scoprire la gravidanza in atto già da tempo. Discorso ulteriormente a parte va affrontato per Clarissa Burt e Clayton Norcross: nessuno li ricorderà come concorrenti del reality show, ma la loro carriera parla di ben altro. Così come fanno le carriere di Maria Teresa Ruta, Eva Grimaldi e Stefania Orlando: avrebbero anche avuto passati illustri in tv, peccato che poi siano finite nel vortice dei reality show.

Dimenticheremo a breve anche chi è arrivato a un passo dal successo: Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli e Javier Martinez. Che sono già passati in secondo piano. Sta sbiadendo, nonostante l’ossessione tossica di parte dei fan, il duo Shaila Gatta-Lorenzo Spolverato. Che, a differenza di quanto immaginano, non avranno il futuro televisivo sfolgorante che il conduttore Alfonso Signorini. Rimarrà Helena Prestes? Giusto come nome nell’immaginario di qualcuno. Come lei anche Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi.

Troppa cattiveria, dite? No, puro realismo: cosa hanno dimostrato di saper fare questi concorrenti? A cosa è servito il Grande Fratello, se non a mostrare la loro attitudine al litigio, alla polemica e all’autoaffermazione? La speranza è che questi personaggi – attenzione, si parla sempre di personaggi e non persone e di grande pubblico e non dei fandom – abbiano ben altro da mostrare ancora.