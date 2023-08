Grande Fratello, ecco i primi concorrenti

Mancano tre settimane all'inizio del nuovo Grande Fratello – la prima puntata è prevista per lunedì 11 settembre - e le domande si rincorrono: come sarà il nuovo corso targato Pier Silvio Berlusconi? Il conduttore Alfonso Signorini riuscirà ad adattarsi alle linee guida dettate dal patron di Mediaset? Quale sarà l'impatto dell'opinionista Cesara Buonamici sul programma? I concorrenti saranno in grado di far dimenticare al pubblico le ultime, trashissime, edizioni?

Gli interrogativi sono tanti e i giorni che mancano all'inizio della nuova stagione del reality show più longevo della tv italiana sono sempre meno. Le curiosità attorno al ruolo di Rebecca Staffelli alla postazione social sono molte, ma ancora di più sono quelle relative al cast.

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello 2023? Vige ancora il massimo riserbo in merito ai componenti del cast che entrerà nella casa più spiata d'Italia e probabilmente i nomi saranno ufficializzati a fine agosto. Manca quindi poco tempo, un paio di settimane e tutti i concorrenti dovrebbero essere svelati.

Intanto, però, le voci si rincorrono e due sembrerebbero i nomi sui quali convergono i maggiori rumor degli ultimi giorni. Due personaggi controversi, che nel corso degli ultimi anni hanno anche fatto parecchio discutere e hanno diviso il pubblico, sarebbero – l’ufficialità si troverà probabilmente nei prossimi giorni – pronti a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello: l'ex atleta Alex Schwazer e il giornalista Giampiero Mughini. L’indiscrezione in merito ai due concorrenti è il sito Dagospia.

Quest'ultimo sarebbe fra i più contestati da moltissimi utenti dei social network, soprattutto visto il suo passato televisivo fatto di liti e di polemiche spesso anche vibranti. Basti ricordare la feroce discussione che aveva avuto in diretta televisiva con Vittorio Sgarbi. Il tempo, però, è passato e Giampiero Mughini sembra essere ormai passato a più miti consigli. Perlomeno, questa è la speranza di autori del programma e vertici di Mediaset.