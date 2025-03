Grande Fratello, chi vince: i nomi su cui puntare

Chi vince il Grande Fratello? La domanda rimbalza ormai da settimane e adesso finalmente ci siamo: lunedì 31 marzo andrà in onda dalle 21.30 su Canale 5 la finale di questa edizione del reality show. Una delle edizioni più discusse e non solo per i comportamenti tossici e diseducativi di alcuni concorrenti, ma anche per l’alto tasso di noia proposto ai telespettatori.

Alla finale del Grande Fratello sono arrivati Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. A questi quattro si aggiungerà, nella stessa serata di lunedì, una fra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, finite al televoto nella puntata di lunedì 24 marzo.

Nessuna di loro due, però, ha possibilità di vittoria del programma. Il posto di quinta finalista dovrebbe andare a Chiara Cainelli, che inspiegabilmente ha un fandom molto attivo e partecipe.

Quindi chi vince il Grande Fratello? Il nome suggerito anche dai maggiori siti di scommesse è quello di Helena Prestes. Bella scoperta, dirà qualcuno, visto che la modella brasiliana è favorita alla vittoria finale del reality show condotto da Alfonso Signorini ormai da mesi. E il motivo è non solo un fandom enorme e molto attivo, ma anche per i numerosi scontri, per fortuna soltanto verbali anche se si è rischiato più volte quello fisico, di cui è stata protagonista con diversi altri inquilini della Casa. Jessica Morlacchi, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli sono stati solo alcuni dei concorrenti che hanno litigato con lei. E spesso con motivazioni abbastanza ridicole e pretestuose.

Tuttavia, secondo i maggiori siti di scommesse, lunedì sera sarà testa a testa fra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: la vittoria di una o dell’altra è data sostanzialmente con quote pressoché uguali. Seguono, molto più distaccati, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Impossibile, secondo i bookmaker, il trionfo di una fra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli.