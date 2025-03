Grande Fratello, eliminati e finalisti. Helena verso la vittoria

Tre eliminati, quattro finalisti e una serie di discussioni e polemiche: quella della semifinale del Grande Fratello andata in onda lunedì 24 marzo è stata una puntata nella quale i concorrenti rimasti si sono affrontati a viso aperto.

Discussioni. Discussioni ovunque. Durante la semifinale, come è accaduto durante l’ultima settimana, è successo di tutti. Tutte hanno litigato e polemizzato con tutte. Perché di fatto tutta la bagarre ha visto, come ormai è consuetudine nelle ultime settimane del Grande Fratello, litigare soprattutto le donne: Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Shaila Gatta contro Helena Prestes; Shaila Gatta contro Zeudi Di Palma. “Zezè, io vengo tu vieni da Scampia, io da Secondigliano. Ti ho sgamata, ci riconosciamo. Tu stai usando le persone”: così Shaila ha attaccato l’ex Miss Italia. Nel mezzo una Chiara Cainelli che non vede l’ora di infilarsi in ogni discussione per far guadagnare al proprio personaggio qualche inquadratura in più.

Tre eliminazioni durante la semifinale di lunedì 24 marzo del Grande Fratello. In nomination dalla puntata di lunedì 17 marzo erano finiti Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio. Ovviamente il primo eliminato della semifinale del Grande Fratello è proprio Giglio. Al televoto flash per l’eliminazione vanno poi Chiara Cainelli, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez. E proprio quest’ultimo è il secondo eliminato di questa semifinale. Anche in questo caso, eliminazione del tutto prevedibile. Nuovo televoto flash, stavolta fra Helena Prestes, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Ad essere eliminata è Shaila, mentre Helena è la quarta finalista di questa edizione del Grande Fratello.

Ad andare ufficialmente in finale in questa edizione del Grande Fratello sono quindi Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Ancora in bilico il destino di Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti.