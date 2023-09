Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese ai ferri corti: “Non parlarmi più”

Che Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese non si sopportino è ormai cosa nota al pubblico del Grande Fratello. I due attori hanno però dato vita nelle ultime ore a una lite che sino ad ora in questa edizione del reality show non si era mai vista. A dare il via a tutto è stata proprio Beatrice Luzzi: "Tu hai una stima così alta di me da pensare che dopo quella cosa lì, io avrei parlato bene di te in confessionale?". "Quella cosa lì" è il fatto che l'attrice è stata definita da parte della Casa la più ipocrita del gruppo. "Sì" ha risposto Varrese.

"Allora hai una grande stima di me, anche se in questi giorni non me l'hai mostrata tutta questa stima" ha ribattuto l'ex Eva Bonelli di 'Vivere'. "Andiamo in ordine , tu sei vendicativa, tu sei come i bambini piccoli viziati che vogliono avere sempre ragione. Io lo penso e te lo dico in faccia" ha rincarato la dose l'ex protagonista di 'Grandi Domani'.

Da qui la bufera: "Vedi come sei cattivo con me? Ma davvero dopo tutto quello che è successo la( nel gioco) pensavi che io facessi ancora la signora e in confessionale non dicessi nulla? L'ho fatta per 10 giorni la signora, dopo quello basta, non Ve lo meritate. Se tu mi tagli la testa e poi mi chiedono cosa pensi di Massimiliano, io rispondo che sei individualista perché non sei stato generoso con me. Io mi aspettavo un minimo di generosità che tu ti alzassi e dicessi 'Insomma ragazzi stiamo un po' esagerando' invece no non l'hai fatto, anzi mi attacchi anche tu e ti aspetti che io vada in confessionale a parlare bene di te?". Massimiliano Varrese ha proseguito: "Io non mi aspettavo niente. Ma andiamo al passo successivo, perché parlare di quella cosa ti fa comodo, ti fa gioco, parliamo del confronto che abbiamo avuto dopo. Non è vero che ti ha fatto piacere il nostro confronto tranquillo, non è vero". "Si invece, ma non bastava a farmi dimenticare quello che era successo prima" ha aggiunto Beatrice Luzzi.

"Ma io lo penso veramente quello che ti dico, ma non te lo dico per offenderti" ha sottolineato l'attore. "Massimilia' io ti sto sul ca..o da giorni" la risposta. Ecco il botta e risposta seguente: "Sì, a un certo punto si perché hai un modo che non mi piace, che devo farci?" ha affermato Varrese, "Niente però da quando ti sono andata sul cavolo hai iniziato a lanciarmi frecciate, frecciatine, fino ad arrivare a tutto questo" ha ribattuto Luzzi, "Quindi sono stato solo io? Vogliamo fare una riunione per vedere quanti la pensano come me?", "Non sei buono, godi a vedermi in difficoltà , perché se tu mi dici facciamo una riunione come a dire vuoi vedere quanti non ti sopportano, vuoi dirmi che qui nessuno mi vuole bene, vuoi ferirmi", "Prenditi le tue responsabilità, hai cinquant'anni, non sei cristallina. Se tu pensi questo di me la nostra conoscenza per me finisce qua. Tu sei una persona ipocrita e falsa e me ne stai dando dimostrazione continuamente. Non sei una persona cristallina, non ti prendi le tue responsabilità".

"Va bene Max, hai altro da dirmi? ha poi aggiunto l'inquilina. "No io no, tu? ha aggiunto l'attore. "Mi pare che non ci sia proprio possibilità", "Finiamo qua quindi? Io l'apertura te l'ho data ma se concludi in questo modo qua", "Io concludo? Me pare che ha concluso tu. Ammazza mi hai insultata fino adesso", "Con me i manipolatori proprio rimbalzano", "Ma mi hai insultata fino ad adesso che c'entra la manipolazione? Poi la manipolatrice sono io o state manipolando voi contro di me?".

L'escalation poi raggiunge una vetta particolarmente alta e impegnativa. "Lo vedi come sei cattivo, come cerchi di indebolirmi invece che aiutarmi? Tu mi vuoi schiacciare Max" sottolinea Beatrice Luzzi. "Non fare la vittima e non manipolare. Vuoi sempre avere ragione e non ti prendi mai le tue responsabilità. Tutti sono contro di te io mi farei delle domande. Per me siamo apposto così" ribatte Massimiliano Varrese. "Meno male che sei un guru, sei molto maturo, riesci a trovare delle soluzioni, dei compromessi": ecco la stoccata. E infine la reazione dell'attore: "Non voglio più parlare con te, non sei una persona con cui si può discutere, sei falsa, smettila, devi lasciarmi in pace".