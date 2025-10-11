Grande Fratello, Anita lascia per sempre la casa: l’annuncio

Roma, 11 ottobre 2025 – Primo addio ufficiale al Grande Fratello 2025. La comunicazione è arrivata ai telespettatori dalla produzione del reality show di Canale 5. Una comunicazione come di consueto laconica e che non è stata chiarita: "Anita Mazzotta ha lasciato la Casa di Grande Fratello per motivi familiari”.

Cosa è successo? Ancora non c’è stata alcuna spiegazione e probabilmente sarà la conduttrice Simona Ventura a raccontare i motivi dell’abbandono del Grande Fratello da parte di Anita Mazzotta. Quello che è trapelato nelle ultime ore è che la concorrente sarebbe stata avvisata all’interno del Confessionale di un grave episodio che ha colpito la sua famiglia. Da qui la decisione, inevitabile, di lasciare il programma.

Decisione dalla quale, secondo le nuove regole del Gf, non potrà più recedere: è previsto che chiunque esca dalla Casa non possa più farvi ritorno, come invece era stato consentito nelle passate edizioni. Chissà se, invece, rivedremo Anita in studio dopo che questo momento difficile sarà passato.

Intanto niente è stato comunicato in merito al televoto eliminatorio che era stato aperto nella puntata di lunedì 6 ottobre e che decreterà chi fra i nominati Giulio, Matteo e Omer dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello durante la puntata di lunedì 13 ottobre. Il televoto, quindi, non è stato annullato. Cosa succederà? Anita sarà sostituita da un nuovo ingresso nel cast del programma? Lunedì molti dubbi verranno chiariti. Così come, probabilmente, verranno affrontati anche i contrasti che hanno portato a una lite ai limiti della rissa fra Jonas e Omer. I due casalinghi, infatti, sono stati separati da alcuni coinquilini prima che l’episodio potesse degenerare e trascendere in qualcosa di decisamente poco edificante per un programma televisivo.