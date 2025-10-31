Grande Fratello 30 ottobre: nominati ed eliminato

Milano, 30 ottobre 2025 – Un’eliminazione, nuove nomination e un ingresso prevedibile, ma sicuramente destinato a scompigliare l’ordine costituito. Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 30 ottobre, quella che ha dato di fatto il via al doppio appuntamento settimanale, si è visto un po’ di tutto. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 3 novembre. Grandi emozioni durante la puntata del Gf anche durante il momento nel quale Simone ha incontrato il papà Alessio, con il quale ha da sempre un rapporto molto complicato.

Tanto tuonò che piovve. D’altro canto, gli ascolti tv del reality show condotto da Simona Ventura con i panelisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, e l’opinionista Sonia Bruganelli non sono stati sin qui particolarmente incoraggianti e quindi qualche correttivo va applicato. Questo è il principio guida della decisione di far entrare come ospite di questa edizione del Grande Fratello Valentina, la compagna di Domenico. Eccola, quindi, dopo la doppia scenata portata nella Casa nelle prime puntate, tornare nella casa come ospite. Anche se all’inizio i concorrenti hanno ricevuto la notizia che Valentina fosse una vera concorrente del reality show. E anche nella puntata di giovedì 30 ottobre la tensione con Domenico e Benedetta non è mancata.

Donatella, Jonas e Francesco erano finiti in nomination nella puntata di lunedì 27 ottobre. E nella puntata di giovedì 30 ottobre ad essere risultato il meno votato è stato Francesco. Che però non è stato eliminato, ma è diventato il primo nominato al termine di questa puntata. Nessuno, quindi, è stato eliminato.

Ad essere finiti in nomination al termine della puntata di giovedì 30 ottobre del Grande Fratello sono stati Francesco, Simone e Francesca, Jonas e Mattia.