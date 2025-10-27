Grande Fratello 27 ottobre: nominati, eliminato e polemiche. Il bacio tossico di Domenico a Valentina

Roma, 27 ottobre 2025 – Polemiche, un eliminato e nuove nomination nella puntata di lunedì 27 ottobre del Grande Fratello. E’ successo un po’ di tutto nel reality show condotto da Simona Ventura, con i panelisti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani, Floriana Secondi e l’opinionista, confermata dopo la puntata di lunedì scorso, Sonia Bruganelli. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda giovedì 30 ottobre in Prima serata su Canale 5. Da questa settimana, infatti, cominciano i doppi appuntamenti settimanali per il reality show.

Valentina è la fidanzata di Domenico. E se la prende con Benedetta, single, per l’avvicinamento a Domenico. “Tu fatti la tua esperienza serenamente” le dice Valentina. “Io, visto tutto questo, tiro proprio il freno a mano” risponde Benedetta di fatto prendendo le distanze dal rapporto che sta nascendo con Domenico. “No, tu non ti devi frenare” ribatte lei, dimostrando di non avere le idee chiare in merito a quello che sta chiedendo con la scenata all’interno della casa del Grande Fratello. Tutto si conclude con una stretta di mano fra Valentina e Benedetta.

“Mi stai infangando come madre, come donna e come famiglia” afferma Valentina nei confronti del compagno Domenico. “Da quando siamo famiglia andiamo avanti bene” ribatte lui. “Lo dici a parole, ma a fatti cosa mi stai dimostrando qui dentro?” domanda lei. “Ho sbagliato nei tuoi confronti, di questo chiedo scusa. Cosa devo fare più di questo? Mi devo mettere in un angolo? Purtroppo la casa è questa. Io e Benedetta parliamo e basta” è la tesi di Domenico. “Di cosa avete da parlare ogni giorno che ridete e basta? Ogni sera mi arrivano notifiche e segnalazioni, la gente mi dà della cornuta. Se tu non mi ami più dimmelo” aggiunge Valentina. “Non è che ogni settimana facciamo una soap opera, voglio uscire dal Grande Fratello” afferma il concorrente. Il quale, spoiler, non esce proprio dalla Casa. E la saluta baciandola e prendendola per il collo davanti alla Porta Rossa. Un bacio che più che un gesto d’amore sa di mascolinità tossica che vuole imporsi sulla donna.

Matteo eliminato dal Grande Fratello lunedì 27 ottobre

A finire in nomination nella scorsa puntata erano stati Benedetta, Matteo e Rasha. La prima concorrente ad essere salvata dal televoto è proprio quest’ultima. E a dover lasciare definitivamente la casa del Gf è Matteo.

Gli immuni di questa puntata sono Domenico, Anita, Ivana e Omer. Spazio poi alle nomination. I concorrenti nominati, e quindi al televoto, dopo la puntata di lunedì 27 ottobre sono Donatella, Francesco e Jonas.

Fra Rasha e Omer è amore al Grande Fratello?

"Con te Rasha non sappiamo più cosa fare: da un lato ti piace Omer, dall’altro ti blocchi” le dice Simona Ventura. E Rasha strabuzza gli occhi e sul viso fa comparire un’espressione che dice tutto. E dice “Non c’è assolutamente nulla tra noi”. Insomma, nulla di fatto e nessuna dinamica creata.