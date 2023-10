Grande Fratello 23 ottobre, i nominati. Jane Alexander era un bluff?

Nella puntata di lunedì 23 ottobre del Grande Fratello sono ben poche le sorprese che hanno caratterizzato le nomination. Immancabile il nome di Beatrice Luzzi, che ormai continua a fare filotto. Quello dell’attrice è un nome che mette veramente d’accordo praticamente tutti i concorrenti. Che ormai ad ogni puntata la indicano come la coinquilina meno desiderata che potrebbero avere.

A finire in nomination durante la puntata di giovedì 19 ottobre erano stati Rosy Chin, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Valentina Modini, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan. Il pubblico è stato chiamato a scegliere il proprio inquilino preferito fra questi sei concorrenti. La meno votata dal pubblico è Valentina Modini, che va così automaticamente in nomination per la puntata di giovedì 26 ottobre. Meno preferita dal pubblico, mentre secondo gli inquilini ormai da settimane la meno sopportata è Beatrice Luzzi.

I preferiti, e quindi gli immuni, sono per questa puntata Ciro Petrone, Letizia Petris, Fiordaliso, Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Questi ultimi due hanno ricevuto l’immunità da Cesara Buonamici. Ad essere nominati sono invece Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Il meno votato sarà il secondo candidato all’eliminazione insieme a Valentina Modini. Incredibile l’esclusione dalle nomination di Grecia Colmenares, che praticamente non viene citata da nessuno degli inquilini e questa settimana, finalmente, la passa liscia.

Una curiosità: Jane Alexander sarebbe dovuta entrare nella Casa ormai almeno un paio di settimane fa, ma della sua presenza si sono perse le tracce. Che fine avrà fatto?