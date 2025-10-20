Grande Fratello 20 ottobre, Anita è rientrata: nominati ed eliminato della serata

Roma, 20 ottobre 2025 – Nella quarta puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 20 ottobre, è successo di tutto: un rientro, un televoto flash, un’eliminazione e nuove nomination. Una serata nella quale, però, le emozioni sono state ben poche.

Sonia Bruganelli nuova opinionista del Grande Fratello 2025

Visti gli ascolti tv disastrosi nelle prime tre puntate, Mediaset corre ai ripari e per la puntata di lunedì 20 ottobre del Grande Fratello ecco una nuova opinionista: Sonia Bruganelli si aggiunge al trio composto da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Spoiler: la soluzione non risolve nulla. Anche perché Sonia Bruganelli non ha mai goduto delle simpatie del pubblico del Gf in passato.

Anita Mazzotta è rientrata al Grande Fratello dopo la morte della madre malata. Motivo per il quale la concorrente era uscita dal reality show più di una settimana fa. Un rientro, quello di Anita Mazzotta, che è destinato a far discutere un po’ per le motivazioni e un po’ perché di fatto la concorrente è rimasta a contatto con il mondo esterno più di 7 giorni. Il che, di certo, non può fare il bene delle dinamiche del gioco.

Simona Ventura nella quarta puntata del Grande Fratello

“Jonas, ‘che ca..o ti guardi, muta’ non lo dici. Modera le parole, perché queste cose non si dicono mai”: la conduttrice Simona Ventura attacca il concorrente Jonas. Il quale si è dimostrato più volte poco rispettoso nei confronti delle concorrenti all’interno del Gf. In questo caso, il vergognoso siparietto aveva riguardato in diretta Jonas e Grazia. Ovviamente Jonas poco dopo chiede scusa. “Modera le parole e conta fino a 10 quando ti sale la carogna. Chiedere scusa in questo momento è il primo passo” sottolinea Simona Ventura.

Alcuni dei concorrenti nominati al Grande Fratello

A finire in nomination nella puntata di lunedì 13 ottobre del Grande Fratello erano stati Bena, Grazia, Francesco e Giulia. Il meno votato dal pubblico è stato Bena. E quindi è il primo candidato alla successiva eliminazione. Per la prima volta nella storia del Grande Fratello a decidere gli altri tre nominati per il televoto flash di questa quarta puntata è stato il pubblico attraverso un sondaggio sui social network. “La cosa peggiore non è litigare, è diventare trasparenti come state facendo voi” è il monito dell’opinionista Ascanio Pacelli. E ha ragione da vendere. Il sondaggio social ha individuato come i concorrenti che meno si sono messi in gioco nella Casa del Gf Mattia, Flaminia e Matteo. Sono loro, insieme a Bena, i protagonisti del televoto flash della quarta puntata del Grande Fratello. Ad essere eliminato al termine del televoto flash è Bena. Dopo Giulio, è lui il secondo eliminato di questa edizione del programma.

Alla fine della quarta puntata è andato in scena il rito tradizionale del reality show di Canale 5: quello delle nomination. I nominati della puntata di lunedì 20 ottobre sono Matteo, Benedetta e Rasha. Sarà il televoto a decidere chi sarà eliminato durante la quinta puntata del programma, quella che andrà in onda lunedì 27 ottobre.