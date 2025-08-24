Domenica 24 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

È ora di sanzioni per Israele
Gli inizi di carriera di Kobe Bryant. Warner acquista i diritti per il film
Gli inizi di carriera di Kobe Bryant. Warner acquista i diritti per il film

Warner Bros ha acquistato i diritti della sceneggiatura del film che si concentrerà sugli inizi della carriera della leggenda del...

Un giovane Bryant firma con i Lakers

Un giovane Bryant firma con i Lakers

Warner Bros ha acquistato i diritti della sceneggiatura del film che si concentrerà sugli inizi della carriera della leggenda del basket Kobe Bryant, morto nel gennaio 2020 a causa di un incidente in elicottero insieme a sua figlia Gianna. With the 8th Pick ("Con l’ottava scelta") è il titolo provvisorio del biopic scritto da Alex Sohn e Gavin Johannsen, che racconterà l’entrata di Bryant nei Lakers. Alcuni addetti ai lavori descrivono il film come un incrocio tra L’arte di vincere con Brad Pitt e Air - La storia del grande salto con Ben Affleck e Matt Damon. Bryant ha giocato 20 stagioni con i Lakers, vincendo cinque campionati. È stato 18 volte All-Star ed è stato nominato Mvp della lega per la stagione 2007-2008. Si è ritirato dal basket nel 2016 all’età di 37 anni ed era un amante del cinema. Nel cortometraggio animato ‘Dear Basketball’, da lui scritto e narrato, ha raccontato il suo addio alla pallacanestro.

