Uomini e Donne, proposta di matrimonio in studio: Giuseppe sposa Gabriela

Emozioni a Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha appena ripreso la messa in onda - le prime puntate sono state registrate a fine agosto - e già ha regalato un colpo di scena al pubblico. E non ci riferiamo alla presentazione del singolo estivo di Pinuccia - sì, è successo anche questo realmente -, ma a una proposta di matrimonio.

Durante le prime puntate ad essere ospiti in studio sono state alcune coppie di Temptation Island, altro reality show targato Fascino ovvero Maria De Filippi. Una delle coppie che hanno fatto maggiormente discutere è stata quella composta da Giuseppe - noto fra i telespettatori per aver deciso di iscriversi a un'app di appuntamenti con il numero di telefono della fidanzata ed aver scelto come nickname "American boy" - e Gabriela.

I due fidanzati napoletani avevano fatto molto discutere soprattutto per il particolare rapporto di Giuseppe tanto con la fidanzata quanto con la lingua italiana. Entrambe da lui decisamente poco rispettate. I due fidanzati erano però usciti da Temptation Island insieme.

E ora ecco il colpo di scena: nella puntata di oggi, martedì 12 settembre, di Uomini e Donne l'American Boy Giuseppe ha chiesto a Gabriela di sposarlo. E lei, commossa, lo ha abbracciato accettando di diventare sua moglie. Con la benedizione di Maria De Filippi, ovviamente.