The Voice Senior, i nuovi giudici e le conferme

Cinque nomi molto noti nel mondo della musica italiana per quattro poltrone da giudici: mancano ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione di The Voice Senior, eppure circolano già numerose e insistenti voci in merito al cast. E soprattutto in merito ai nomi dei nuovi giudici del talent show condotto da Antonella Clerici su Raiuno.

Il talent show che miete successi di ascolti tv a ogni edizione sarà caratterizzato anche nella prossima stagione dalla presenza di quattro giudici. Anche se i componenti della giuria saranno cinque. Accanto ai confermatissimi Clementino, Arisa e Loredana Bertè, ci sarà infatti Nek. Che nella prossima stagione di The Voice Senior siederà sulla poltrona lasciata libera da Gigi D’Alessio. E il quinto? I giudici saranno quattro, ma uno sarà affiancato da un collega: Clementino si dividerà lo scranno con Rocco Hunt. Il rap napoletano alla conquista del talent show di Raiuno, quindi. E chissà che possa essere una ricetta vincente per rendere il programma condotto da Antonella Clerici ancora più interessante.