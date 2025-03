Elena D’Amario o Eleonora Abbagnato: chi sarà la terza giudice del Serale di Amici?

Conto alla rovescia verso il Serale di Amici 24: la prima puntata sarà registrata domani, giovedì 20 marzo, ma andrà in onda sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. E ancora rimangono dubbi da sciogliere.

Se le squadre sono ormai consolidate - Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri -, rimane un po’ di mistero sui tre giudici che saranno chiamati a valutare le esibizioni dei 16 concorrenti in gara al Serale e attribuire loro i punti che potranno far vincere l’una o l’altra squadra, decidendo quindi i concorrenti che dovranno andare al ballottaggio e saranno a rischio eliminazione in ogni puntata.

Due su tre poltrone della giuria di quest’anno sono ormai assegnate ufficialmente: accanto a Cristiano Malgioglio, ormai presenza fissa fra i giudici del talent show di Maria De Filippi, siederà sicuramente Amadeus. L’ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo approda in giuria tornando a respirare un’aria scanzonata fatta di quei risultati roboanti che invece sul Canale 9 gli stanno un po’ mancando.

E il terzo volto? Chi sarà? Si è vociferato negli ultimi giorni dell’arrivo di Fedez. Improbabile: chi potrebbe giudicare i ballerini senza un tecnico all’interno della giuria? Detto che Giuseppe Giofrè non sarà più della partita, ecco che si fanno insistenti due nomi. Di due pezzi da novanta nel mondo della danza internazionale: Eleonora Abbagnato ed Elena D’Amario. Etoile di fama mondiale la prima, professionista del talent show di Maria De Filippi e star internazionale la seconda. Più probabile la presenza di quest’ultima, che proprio da Amici è partita per lanciarsi alla conquista del mondo della danza. E ci è anche riuscita molto bene.