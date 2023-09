Giovanni Antonacci ad Amici? Cosa c’è di vero

Giovanni Antonacci fra i concorrenti di Amici: il refrain si sente dire ormai da anni. E influencer più o, più spesso, meno influenti ogni anno ripropongono la notizia. Ogni anno smentita dai fatti. Almeno da tre edizioni, infatti, il nome del golden boy figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi e nipote di Gianni Morandi viene accostato al talent show di Maria De Filippi.

Il motivo è presto detto: difficile per l'opinione pubblica immaginare che un ragazzo - Giovanni Antonacci ha 22 anni - che ha respirato musica - e che musica - sin dalla culla e che a propria volta ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo delle note non possa avere il sogno di frequentare la scuola della musica più in vista d'Italia.

Vero e probabile. Non è escluso, infatti, che il giovane Antonacci abbia anche provato a varcare la soglia della scuola di Amici. Ad oggi, però, non sembra essere in predicato di diventare un allievo. Giovanni Antonacci, infatti, non figura nell'elenco dei ragazzi che compongono la classe del talent show di questa edizione.

Non è escluso, comunque, che il giovane artista - che su Instagram si definisce "figlio di...", ma in realtà ha già scritto brani per nomi noti come Tananai, Alessandra Amoroso, Orietta Berti e che di talento ne ha eccome, a prescindere dalle parentele ingombranti. Basti pensare che ha interpretato Tony Renis nel film ‘Lamborghini – The man behind the legend’ - possa entrare in corso di stagione, magari attraverso una sfida o una sostituzione. Sempre che le voci in merito a un suo presunto interesse nei confronti di Amici siano reali.