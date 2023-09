Giovanni Allevi, il messaggio sui social:“Sono come un reduce, sto uscendo dall’inferno”

Roma, 11 settembre 2023 – “Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio”, ha scritto Giovanni Allevi come didascalia del suo ultimo post su Instagram, aggiornando così i suoi follower riguardo al suo attuale stato di salute. Frasi, quelle del noto pianista, che sembrano infondere una discreta dose di ottimismo nei suoi seguaci, anche se è possibile che prima di tornare alla normalità ci vorrà ancora molto tempo.

Come sta Giovanni Allevi: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Allevi ha annunciato a giugno del 2022 di essere stato colpito da un tumore, un mieloma multiplo per essere precisi. La malattia l’ha evidentemente costretto ad un ritiro dalle scene fondamentale per permettergli di sottoporsi a tutte le cure ospedaliere del caso. “Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”, aveva scritto il musicista, congedandosi così dal suo pubblico a tempo indeterminato, perlomeno fino a quando le sue condizioni non sarebbero migliorate e sarebbe così riuscito a rimettersi al lavoro, dedicandosi alla sua più grande passione, la musica. L’artista è stato seguito da vicino in questi mesi così difficili dall'Istituto dei Tumori di Milano che l’ha accompagnato passo dopo passo nella sua personale battaglia. In un post Instagram condiviso a Pasqua del 2022, a proposito, Allevi aveva tenuto a ringraziare il personale medico che l’aveva seguito, cogliendo l’occasione al contempo per lanciare un messaggio di speranza nei confronti dei pazienti che come lui stavano affrontando la battaglia contro la malattia. In un altro post condiviso a luglio 2022, invece, Allevi aveva parlato della sua necessità di sopportare il dolore che stava vivendo attraverso la meditazione e grazie al suo amato gattino, accanto al quale si era fatto fotografare steso sul letto e intento a riposare. Nell’ultimo scatto social, invece, Giovanni Allevi si è mostrato in piedi, in ospedale, con indosso una mascherina e impegnato in quella che sembra essere una fase di riabilitazione. La speranza, evidentemente, è che il peggio sia passato e che il musicista possa tornare al più presto a suonare sul palco, lasciandosi alle spalle una volta e per tutte il periodo più buio della sua vita fino ad oggi.

Cos’è il mieloma che ha colpito Giovanni Allevi

La malattia di Allevi è un particolare tipo di tumore che interessa alcune cellule del midollo osseo, chiamate plasmacellule, le stesse che hanno il compito di produrre gli anticorpi contro le infezioni. In base ai dati AIRC si tratta dell’1,6% di tutti i tumori diagnosticati agli uomini nel nostro Paese.