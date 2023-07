Giorgia, tour estate 2023: date, biglietti e scaletta

Sarà un’estate 2023 ricca di appuntamenti anche per Giorgia, la voce con la v maiuscola della musica italiana, che per tutto il mese di luglio 2023 sarà impegnata in una tournée con la quale tornerà ad esibirsi sui palchi di tutta Italia per presentare il meglio del suo importante repertorio. Il tour primaverile/estivo della cantante di ‘Gocce di memoria’ ha in realtà già preso il via lo scorso maggio al Teatro Sociale di Como ed è iniziata in alcuni tra i più importanti teatri italiani, ma con l’arrivo del caldo i fan dell’artista potranno godersi il suo straordinario talento vocale in occasione di alcuni prestigiosi festival organizzati da Nord a Sud. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Le date del tour estivo 2023 di Giorgia: il calendario aggiornato

Il primo appuntamento con Giorgia è fissato il prossimo 11 luglio nella cornice del Ferrara Summer Festival di Ferrara. La cantante scenderà poi al Sud, a Matera, in occasione di un live organizzato al Castello Tramontano di Ferrara. I fan interessati a partecipare ad uno dei suoi concerti estivi avranno tempo fino al 27 luglio, il giorno in cui Giorgia chiuderà la tournée estiva al Forte di Bard, in provincia di Aosta. Qui sotto il dettaglio delle date estive del tour 2023 di Giorgia - 11 luglio - Ferrara – Ferrara Summer Festival - 13 luglio - Matera – Castello Tramontano - 16 luglio - Siracusa – Teatro Greco - Siracusa Stelle Al Teatro - 21 luglio - Torre Del Lago (LU) – Gran Teatro All’Aperto Puccini - 22 luglio - Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Summer Festival - 26 luglio - Cervere (CN) - Anfiteatro Dell’Anima - 27 luglio - Bard (AO) - Forte Gli appuntamenti estivi di Giorgia anticipano il suo ritorno dei palazzetti, previsto per questo autunno: la tournée indoor dell’artista romana prenderà il via il 7 novembre al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano, per concludersi poi allo Stadium di Rimini il 16 dicembre.

Le canzoni in scaletta

L’imminente tour estivo di Giorgia sarà una delle prime occasioni per la cantante di presentare dal vivo alcuni dei pezzi contenuti nel suo ultimo disco ‘Blu’, uscito sulla scia del Festival di Sanremo 2023, dove l’interprete si è presentata con il brano ‘Parole dette male’. L’album ha rappresentato una sorta di ritorno alle origini per l’artista, che ha così rimesso mano a sonorità blues e r&b dallo spiccato mood anni ‘90 a lei molto care. Nel corso dei live avremo ovviamente la possibilità di riascoltare tutto il meglio della sua carriera trentennale, da ‘Come saprei’ a ‘Vivi davvero’ passando per ‘Di sole e d’azzurro’, ‘Girasole’ e ‘Marzo’. Per scoprire la setlist completa bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

Le informazioni per acquistare i biglietti

I biglietti per il ‘Blu Live Outdoor’ di Giorgia sono disponibili da diverse settimane sui circuiti online e in tutti i principali rivenditori fisici autorizzati. Per quanto riguarda i prezzi si passa da un minimo di 35 euro per le Poltroncine con visibilità limitata di Ferrara ad un massimo di 100 euro per la Prima Platea al Forte di Bard.