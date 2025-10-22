Gio Evan, disco e tour: “Fondamentale non rispondere ‘presente’ all’appello dei maligni”

Milano, 22 ottobre 2025 - Un disco, doppio, e un tour. Comincia il 28 ottobre dal Teatro San Domenico di Crema ‘L’affine del mondo’, il nuovo tour di Gio Evan. Un tour che continua il 29 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine, il 30 al Comunale di Belluno, il 31 al Santa Chiara di Trento, il 6 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma, l’8 novembre al Nuovo Teatro Carisport di Cesena, 9 agli Arcimboldi di Milano, il 10 al Verdi di Firenze, l’11 al Moderno di Grosseto, il 17 al Filarmonico di Verona, il 18 al Colosseo di Torino, il 25 al Duse di Bologna, il 26 all’Ivo Chiesa di Genova, il 29 alla Fenice di Senigallia, il 30 al Teatro Massimo di Pescara, il 4 dicembre alla PalaUnical di Mantova, il 9 dicembre al Teatro Acacia di Napoli, il 10 al Teatroteam di Bari, l’11 al Garden di Rende, il 12 al Metropolitan di Catania, il 13 al Golden di Palermo. Il 2 luglio, infine al Sequoie Music Park a Bologna e il 5 luglio al Flowers Festival a Collegno.

Il cantautore Gio Evan

Gio Evan, cosa sono per te le parole?

“Sono il modo che abbiamo in questo pianeta per avvicinarci all’altro, dei facilitatori di sentimenti”.

Nelle canzoni del nuovo doppio album ‘L’eleganza del mango’, parli più volte di pace. Secondo te, gli artisti devono schierarsi?

“L’umano deve per forza schierarsi, significa semplicemente scegliere dove stare. Noi non dobbiamo mai mettere la nostra vita in mano a persone che possono compromettere il nostro luogo e dobbiamo essere più forti dei luoghi che possiamo perdere. Dobbiamo poter metter a rischio i nostri luoghi. È fondamentale”

Qualche anno fa eri diventato molto famoso sui social network con i tuoi aforismi. Non ti è girata la testa con tutta quella popolarità “da 0 a 100”?

“No, anche perché quelle sono cose che non mi toccano. Davanti avete un buffone sacro, sono rivolto completamente alla ricerca interiore. Uno non può venire in Terra e dire qualcosa che Gesù o Siddharta non abbiano già detto. Diffidate da chi si prende sul serio”.

Dove scrivi le tue canzoni?

“A casa. Viaggio tanto e prendo appunti, ma poi il luogo vero e proprio in cui scrivo è la mia cameretta in montagna. Ho smesso di scrivere dopo cena e lì mi sono accorto che sto invecchiando, adesso compongo la mattina presto”.

Che rapporto hai con la montagna?

“Conviviamo, stiamo da tanti anni insieme. È il luogo in cui io mi vedo morire, è il luogo che mi culla, che mi fa star bene. Ha un piccolo spazio perfetto, è il simbolo della vita”.

Progetti futuri?

“Mi sto predisponendo a una nuova parte narrata e poi, spero, Capodanno in Amazzonia. Vorrei tantissimo costruire una zona artistica con questo popolo”.

Cosa auguri a Gio Evan?

"Di restare incorruttibile. Per me è fondamentale non rispondere ‘presente’ all’appello dei maligni”.