Giancane fra l’amicizia con Zerocalcare e il sogno Max Pezzali: “Mi auguro che il mondo cambi”

Roma, 5 agosto 2025 – Giancarlo Barbati Bonanni, in arte – e di arte vera si tratta – Giancane. Cantautore, musicista, a tratti anche visionario. Senza dubbio un artista che non ha paura di esprimere se stesso. E che, anzi, ha fatto dell’espressione della propria contestazione nei confronti della società moderna una cifra distintiva della propria musica. Una ‘Estata magggica’ – come il titolo del suo ultimo singolo – per l’artista romano, che nel futuro prossimo potrebbe vivere di nuovo la ribalta di pubblico con una collaborazione molto importante.

Giancane, da cosa nasce l’idea di parlare di temi sociali nelle tue canzoni?

"Ho iniziato come musicista, poi nel 2013 ho cominciato anche a scrivere nel 2013. E l’ho fatto perché ho sempre sentito la necessità di parlare di cose che non mi piacciono. Per me è un’esigenza buttarle fuori, quasi come fosse una seduta psicologica. Per scelta non voglio parlare d’amore perché la musica italiana ne ha parlato molto meglio di come farei io”.

Come nasce una tua canzone?

"Molto spesso parto dalla musica. Nasco chitarrista e morirò tale, quindi questo è uno strumento imprescindibile per me”.

Recentemente Madame ha spiegato che per lei è “meglio tacere che pubblicare canzoni senza senso”. Cosa ne pensi?

"Sono completamente d’accordo e apprezzo molto questa impostazione perché è anche la mia: se non ho niente di significativo da dire, non scrivo”.

La canzone fra le tue che ti piace di più?

"Senza dubbio ‘Disagio’, perché mi smuove sempre qualcosa dentro. ‘Disagio’ è anche il brano Disagio. Con Rancore siamo molto amici e con lui mi si è sbloccato qualcosa parlando con lui. È molto filosofico”.

Il tuo nome è diventato molto popolare dopo le tue collaborazioni con Zerocalcare per le colonne sonore di ‘Strappare lungo i bordi’ e ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’. Come è nato il vostro rapporto?

“Ci conosciamo da tempo, nel 2015 Zerocalcare ha lavorato alle grafiche per Il Muro del Canto (la band da cui proviene Giancane, ndr). Poi ho scritto ‘Ipocondria’ e a corredo di questa canzone mi sarebbe piaciuto avere un video animato da lui, nel 2020 lui l’ha usata come sigla per i cortometraggi che ha realizzato per il programma Propaganda Live. Ci siamo sempre stimati tanto come persone e come artisti, lui fa parte della piccola cerchia di amici a cui faccio ascoltare la mia musica prima che esca. E il motivo è che non capisce niente di musica (ride, ndr). Poi gli ho mandato ‘Strappati lungo i bordi’ e da lì abbiamo iniziato a collaborare”.

Con quali artisti vorresti collaborare?

"Tanti, ma uno in assoluto è Max Pezzali: il me bambino sarebbe contento”.

Cosa auguri a Giancane?

"Di continuare così, di divertirsi. E gli auguro che nel mondo intorno a lui cambi un po’ la situazione. Stiamo vivendo un momento atroce ovunque e non possiamo non tenerne conto”.