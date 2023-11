Grande Fratello, Giampiero Mughini offende Angelica Baraldi: “Hai un futuro da z….la”. Sarà squalificato?

Giampiero Mughini non le manda a dire. Non lo ha mai fatto nelle numerose polemiche di cui è stato protagonista in televisione negli ultimi anni e continua a non farlo anche durante la sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello. Permanenza che dopo le ultime uscite decisamente infelici potrebbe essere a rischio. Diversi telespettatori hanno infatti chiesto per lui un provvedimento esemplare, magari una squalifica.

Già due volte dal suo ingresso all'interno del reality show il giornalista ha fatto discutere: nel primo caso ha accusato gli inquilini della Casa di percepire soldi immeritatamente, nel secondo ha invece raccontato di aver dato uno schiaffo a una donna fuori dal programma.

Ora ecco la terza, e forse definitiva, frase infelice. Nel suo mirino è finita ancora Angelica Baraldi, che già Mughini aveva coinvolto parlando di soldi guadagnati senza merito. "Hai un futuro da zo...la grande così" ha affermato Giampiero Mughini parlando con la coinquilina durante la serata di Halloween. Sul momento Angelica Baraldi non ha reagito in modo particolare, ma poco dopo si è sfogata con un altro concorrente, Vittorio Menozzi: "Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Cosa? Lasciamo perdere che è una cosa molto brutta. Quella a cui fai riferimento tu è successa dopo. Prima quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato nelle sue uscite. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?". Intanto a cercare di placare gli animi era intervenuto Ciro Petrone: "Adesso togliamo il vino da qui che è meglio".

Se le prime due affermazioni non hanno suscitato reazioni da parte della produzione e degli autori del Grande Fratello, tanti telespettatori hanno chiesto tramite i social network la squalifica per Giampiero Mughini. Se ne parlerà questa sera durante la puntata?