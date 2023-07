Gialappa’s Show confermato: quando torna e dove vederlo

Gialappa’s Show confermato anche per la prossima stagione. Un successo annunciato alla vigilia e confermato dai numeri di questa prima edizione. Tanto che lo show condotto dal Mago Forest è stato confermato anche per la prossima stagione televisiva. Confermata anche l’emittente in chiaro che lo manderà in onda: Tv8.

"Ci piaceva l'idea di andare su una rete nuova con un formato diverso dal solito, l’esperimento ha funzionato. Abbiamo innovato nella tradizione - commentano Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ovvero l'attuale formazione della Gialappa's Band -. Ci siamo trovati in un momento in cui troppi hanno troppa paura e Sky non ci ha posto limiti".

Confermatissimo alla guida di Gialappa's Show, la cui prima stagione termina domenica 9 luglio con Nicola Savino come ospite d'onore dell'ultima puntata, il Mago Forest. Che ormai è il padrone di casa irrinunciabile di tutti i programmi targati Gialappa's. Insieme a lui ci sarà di nuovo una nutrita squadra di comici, un mix fra volti noti e nuovi talenti. Come è avvenuto nell’edizione che si sta per concludere.

"Siamo orgogliosi di annunciare il ritorno di Gialappa's Show in autunno - spiega Antonella D'Errico, Executive vice president programming di Sky Italia -. Il programma ha debuttato su Tv8 facendo registrare i risultati più alti degli ultimi due anni. Tv8 è il canale che è cresciuto di più nell'ultimo anno".