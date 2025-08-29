Georgia Mos: “Sogno Carl Cox e Peggy Gou, nelle mie hit metto me stessa”

Milano, 29 agosto 2025 – Essere dj nel 2025. Quando in tanti provano a farlo, ma in pochi riescono ad esserlo. E fra questi pochi c'è Georgia Mos . 'Pum pum' ed 'Ain't no sunshine' sono le ultime due hit che, insieme a un tour in alcune delle location più suggestive d'Europa, hanno caratterizzato l'estate della dj e produttore sanremese. Che di fatto è ormai da tempo una cittadina del mondo.

La dj e producer Georgia Mos

Georgia, tu sei sulla scena da tempo. Come è cambiata la musica secondo il tuo punto di osservazione da dj e produttore?

"La musica è ciclica, ci sono generi che vanno e che vengono. La differenza rispetto ad anni fa è che escono più canzoni, adesso ci sono gli streaming. Oggi è un'uscita costante di tanta musica con un livello di ascolto anche molto veloce e questo non è un bene per la musica stessa e per chi la fa. Tantissime canzoni che potrebbero diventare delle hit passano in secondo piano proprio a causa di questa rapidità".

Come nasce una tua hit?

"A prescindere dalle tendenze, è giusto seguire quello che rispecchia di più la tua anima, la tua personalità. Io sono sempre stata appassionata di suoni della musica tribale e afro e questo suono c'è sempre nelle mie canzoni. Questo genere afrohouse è diventato negli ultimi due anni più mainstream e capita che qualche brano possa diventare più noto di altri".

Quando non suona cosa ascolti?

"Ascolto blues, soul, pop. Mi piace la musica a 360 gradi e andare oltre la parte dance ed elettronica. Mi piace andare ai concerti pop e anche di musica classica. La musica è universale”.

Se non avessi lavorato nel mondo della musica, cosa avresti fatto?

"Sono appassionata di televisione, ho una laurea in New media e Produzione tv e quindi forse avrei fatto l'autrice di qualche programma. Da piccola avevo un diario, lì ho scritto che volevo aprire un hotel e una spiaggia, chissà (ride, ndr)".

La collaborazione dei tuoi sogni?

"Ce ne sono tante: con Carl Cox, Peggy Gou, il duo Mëstiza, Calvin Harris e David Guetta. Tra i cantanti, mi piacerebbe lavorare molto con Dua Lipa e Mahmood".

Per cosa vorresti essere ricordata nel mondo della musica?