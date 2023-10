Gene Gnocchi litiga in diretta con Paola Perego e Simona Ventura: cosa è successo davvero

E se anche Gene Gnocchi litiga in diretta con Paola Perego e l'amica di lungo corso Simona Ventura vuole davvero dire che qualcosa nel sistema televisivo italiano sta scricchiolando. O forse no. E' successo nella puntata di ieri mattina, domenica 22 ottobre, del programma 'Citofonare Rai2' condotto proprio da Paola Perego e Simona Ventura e di cui Gene Gnocchi è entrato a far parte come ospite fisso.

Il comico di Fidenza ha abituato telespettatori e colleghi a un atteggiamento irriverente nel corso degli anni e quindi tutti, conduttrici comprese, all'inizio del suo sfogo hanno pensato che si stesse trattando di una gag. Ma sono bastate poche parole per capire che in realtà Gene Gnocchi stava manifestando il proprio disappunto per quello che stava accadendo. Anzi, che non stava accadendo.

"C'era il mio pezzo qua. Dovevo fare top e flop, è in scaletta" ha iniziato Gene Gnocchi rivolgendosi alle conduttrici. "Sì, va beh ma fai parte del programma, adesso magari..." ha risposto Simona Ventura cercando di porre un freno alla polemica che stava iniziando. "Ho capito, però adesso mi dicono che non si fa. Ma perché non si fa?" ha ribattuto il comico. A quel punto è intervenuta Paola Perego: "Oggi abbiamo fatto Ballando, è la prima puntata quindi magari i tempi si sono un po’ allungati". "Ho capito, i tempi si saranno accorciati, però qui io dovevo fare questa cosa" ha insistito il comico.

A quel punto tutto lo studio di 'Citofonare Rai2' si è accorto che quello che stava avvenendo non era una gag e proprio Paola Perego ha domandato: "Ma stai scherzando Gene?”. La polemica è continuata: “No, non sto scherzando. Perché prima c’era un altro sondaggio e non l’abbiamo fatto per dei motivi che io non so. A questo punto qua...". Una ormai spazientita Paola Perego ha proseguito: "Gene però tu sei un uomo di esperienza, siamo in diretta".

E, prima di andarsene, Gene Gnocchi ha concluso: "Non sono un uomo di esperienza. Qui tutte le volte si taglia qualcosa e a questo punto qua fatevela voi la trasmissione. Ve la fate voi". A nulla è servito lo "Scusa Gene, possiamo parlarne con calma dopo il programma?" pronunciato da Paola Perego. Il comico ha lasciato lo studio dicendo: "Parlarne con calma un corno".

Un litigio incredibile. E infatti il litigio è stato finto. “Devo dire grazie a Paola e Simona perché siete state due attrici bravissime. Ho fatto finta di essermi inalberato con voi perché dovevo prendere un treno, è la prima volta che devo prendere un treno e fortunatamente riesco a prenderlo, vi ringrazio veramente. Siete due compagne di lavoro impagabili” ha poi dichiarato Gene Gnocchi attraverso un video sui social network.