Future Hits, il cast dei cantanti del concertone di Roma

Un appuntamento che ormai è una piacevole tradizione per moltissimi giovani: il primo giugno sul Centrale del Foro Italico di Roma torna il Radio Zeta Future Hits Live, il concerto che riunisce una quarantina di artisti che popolano le playlist dei giovani e giovanissimi.

Il cast del concertone romano di Radio Zeta è composto da Joan Thiele, Lucio Corsi, Annalisa, Noemi, il vincitore del circuito di Canto di Amici TrigNo, Achille Lauro, Tananai, Alessandra Amoroso, i The Kolors, Shablo, Alfa, Artie 5ive, Tormento, Sarah Toscano, BigMama, i Bnkr44, Serena Brancale, Rose Villain, Clara, Carl Brave, Fred De Palma, Dardust, i Coma_Cose, Bresh, Francesca Michielin, Olly, Rkomi, Joshua, Rocco Hunt, Gaia, Ghali, Capo Plaza, Tony Boy, Tony Effe, Emis Killa, Lazza, Gabry Ponte e Fedez, Guè e Franco 126.

A presentare l’evento saranno Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati.

Il Future Hits di Radio Zeta sarà trasmesso in diretta dal Centrale del Foro Italico a partire dalle 21. Sarà possibile seguire lo show in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su Rtl 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma Rtl 102.5 Play e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su TV8.