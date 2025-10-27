“Il mio disco jazz e sereno”: Francesco Mancarella cambia anima a un altro pianoforte

Milano, 27 ottobre 2025 – Un pianoforte vivo. Un pianoforte che più vivo di così non si può. Il salentino Francesco Maria Mancarella è un artista a 360 gradi. Un artista che il pianoforte non lo suona soltanto, ma lo fa vivere. Come nel progetto “Il pianoforte che dipinge”: “Era un pianoforte che non avrebbe mai più potuto suonare e gli ho dato la possibilità di fare qualcosa. Per me gli strumenti hanno un’anima, respirano l’aria dei posti in cui vanno. Io l’ho reso unico: gli ho tolto le corde, lui è morto e si è risvegliato in teatro. Gli ho dato una nuova vita”. E adesso un pianoforte con una nuova anima è protagonista del suo nuovo disco: ‘What I felt’.

Francesco, ‘What I felt’ è un disco quasi jazzistico, un disco nel quale hai “truccato” il pianoforte inserendo del feltro. Perché?

"Il pianoforte solitamente ha un suono molto brillante, che copre molti degli strumenti che gli suonano accanto. Ho quindi deciso di modificare il suono come piace a me. Con questo sistema lavora solo nella parte centrale delle frequenze che ha e quindi fa emergere un suono morbido, che non è tagliente, quasi meditativo. Non è una novità, ma la differenza rispetto ad altri pianoforti è che il mio è a coda e non a muro. Il disco è nato come fosse un’improvvisazione jazz, è un crossover. Essendo abituato ad andare in giro a suonare sono abituato a dare conto a qualcuno, qui ho piazzato due microfoni sul pianoforte per fare in modo che fosse sempre pronto a registrare. E infatti quando avevo tempo, mi fiondavo a registrare. E’ un disco che racconta in parte quello che io provo ogni giorno, è stato realizzato one shot: musica composta e registrata. E’ un album molto sereno, a fuoco”.

Quale è la canzone di questo disco che ti piace di più?

"Senza dubbio ‘In moments of pride’: in quel brano uso una piccola tastiera che avevo comprato a 18 anni e non avevo mai usato. E’ come un cerchio che si chiude”.

Progetti futuri?

"Sarò live il 14 novembre a Bologna, il 16 al Teatro Parenti di Milano e poi a Lecce, nella mia terra”.

Sei stato direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, ci tornerai?

“Per il momento no, ma nel prossimo futuro ci potrebbero essere delle proposte. E’ molto importante la squadra, Alessandra Amoroso e il suo team sono stati bravissimi quando mi hanno fatto vivere la mia prima esperienza all’Ariston. Alessandra mi ha dato le chiavi della sua nave in quel Festival e io le sarò per sempre grato”.

Cosa auguri a Francesco Maria Mancarella?

"Girare il mondo con la sua musica e poter continuare a incontrare tante persone diverse grazie a questo”.