Francesca Michielin, tour estate 2023: date, biglietti e scaletta

È tutto pronto per la ripartenza del tour di Francesca Michielin, che dal 12 luglio torna a calcare i palchi di tutti i più importanti festival estivi in occasione del suo imminente ‘L’estate dei cani sciolti tour’. 14 date in totale per ascoltare gran parte dei pezzi contenuti nell’ultimo disco di Michielin, intitolato ‘Cani sciolti’ e pubblicato il 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy, ma anche per recuperare dal vivo tutti i brani più celebri di una carriera che prosegue da ormai più di 10 anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi i prossimi appuntamenti.

Le date del ‘L’estate dei cani sciolti tour’ di Francesca Michielin

La prima data da fissare a calendario è per l’appunto quella di venerdì 12 luglio, quando Francesca Michielin calcherà il palco del ‘Woman - Voci di donna Festival’ di Sarzana in provincia di La Spezia. Sarà poi la volta del ‘Non solo blues’ di Piazza del Teatro ad Ortona, in Svizzera, il prossimo 14 luglio, mentre Francesca Michielin tornerà in Italia il 16 luglio in occasione di un live fissato al ‘Festival dell'Appennino’ di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno. Il gran finale è previsto il 18 settembre, nella cornice del Festival della Bellezza al Teatro Romano di Verona. Qui sotto il dettaglio delle date in programma.

- Mercoledì 12 luglio: Voci di Donna festival di Sarzana (SP)

- Venerdì 14 luglio: Non solo blues di Ortona (CH) - Domenica 16 luglio: Festival dell'Appennino Montemonaco (AP) - Sabato 22 luglio: Corona Sunsets Festival World Tour di Lajatico (PI) - Domenica 23 luglio: Water Music Festival di Ponte di Legno - Tonale - Lunedì 24 luglio: L’isola in collina di Ricaldone (AL) - Venerdì 28 luglio: Lazzaretto di Bergamo - Lunedì 31 luglio: Festival Borgate dal vivo di Bardonecchia (TO) - Mercoledì 2 agosto: Festival Abbabula di Alghero (SS) - Martedì 8 agosto: Alcart Festival di Alcamo (TP) - Domenica 13 agosto: Melodye Music Fest di Castellaneta Marina (TA) - Domenica 29 agosto: Festival Stelle d’estate di San Vito Tagliamento (PN) - Sabato 9 settembre: Ritmika Festival di Moncalieri (TO) - Domenica 10 settembre: Castello Sforzesco di Milano - Lunedì 18 settembre: Festival della bellezza di Verona

La scaletta

Per scoprire quale sarà la setlist completa del tour bisognerà avere ancora un po’ di pazienza, senza considerare ovviamente che da tappa a tappa l’artista veneta potrebbe modificare (leggermente) la setlist per regalare al pubblico qualche piccola sorpresa dell’ultimo momento. Non dovrebbero mancare i pezzi portanti del suo ultimo disco ‘Cani sciolti’, come ad esempio ‘Occhi grandi, grandi’, ‘Fulmini addosso’ e l’intensa ‘Quello che ancora non c’è’. Grande attesa da parte dei fan anche per le altre sue hit più celebri, come ‘Nessun grado di separazione’, ‘Io non abito al mare’ ma anche ‘L’amore esiste’.

I biglietti

I fan di Francesca Michielin potranno acquistare i biglietti per i suoi prossimi concerti estivi sui circuiti online e in tutti i punti vendita fisici autorizzati.