Francesca Fagnani come Franca Leosini? Arriva ‘Belve crime’

Manca circa un mese al ritorno in tv di ‘Belve’ - la prima puntata della nuova stagione andrà in onda il 22 aprile su Raidue - ed ecco subito una novità. “Da quest’anno ci sarà uno spin-off. Partiamo con una puntata e poi vediamo. Stavolta verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca” ha annunciato la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani durante un incontro con Rcs Academy. “Sarà un viaggio nella mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo. Sì, questo sarà quello che vedrete presto” ha aggiunto.

“Un viaggio della mente di chi ha fatto del male”: ricorda qualcosa? Gli appassionati crime, quello fatto bene, non possono non pensare a Franca Leosini, inarrivabile maestra e icona del programma ‘Storie maledette’.

"’Belve’ ci sarà fino a che capirò che esiste attesa di una nuova stagione. Per il momento c’è, eccome. Il programma non è però come un diamante, per sempre. Avrà una fine e spero di accorgermene in tempo ed essere io a dire basta” ha aggiunto.

Che Francesca Fagnani e Franca Leosini abbiano diversi aspetti in comune è evidente: entrambe preparatissime sui casi che trattano, entrambe ironiche e sagaci, entrambe con un carattere forte. Ed entrambe caratterizzate da una professionalità riconosciuta e non comune. Per non parlare del fatto che Francesca Fagnani si è più volte occupata di casi di cronaca spinosi e importanti nella propria carriera, oltre ad aver recentemente realizzato un libro proprio di questo tipo.

Se un’erede televisiva per Franca Leosini ci deve essere, probabilmente Francesca Fagnani è la professionista più indicata per assumere questo delicatissimo ruolo. Molto dipenderà dalla risposta del pubblico.