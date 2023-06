Francesca e Manuel di Temptation Island 2023: chi sono

Francesca e Manuel sono una delle sette coppie di Temptation Island 2023, il reality show cult dell'estate prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia e in onda dal 26 giugno ogni lunedì in prima serata su Canale 5 per circa un mese.

Le registrazioni in Sardegna, al resort di lusso Is Morus Relais, stanno terminando in questi giorni: il programma dura in totale 21 giorni. Tanto, infatti, dovrebbero rimanere i fidanzati e le fidanzate all'interno dei loro villaggi insieme a tentatori e tentatrici. La formula di Temptation Island prevede, infatti, che l'avventura all'interno del reality show si concluda il più tardi possibile con un falò di confronto fra i due componenti della coppia.

Francesca e Manuel sono una delle coppie di questa edizione. "Sono Francesca, ho 23 anni. Sono fidanzata con Manuel da due anni e quattro mesi. Ho scritto a Temptation Island perché lui ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna - racconta la ragazza -. Da quando stiamo insieme mi ha lasciato cinque volte. Io sono sempre lì che lo aspetto e lui di questo si approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me oppure no".

Insomma, tanti dubbi che non danno conto di un legame granitico e inscindibile. E chissà che i 21 giorni di Temptation Island possano dipanare la matassa e far comprendere a Francesca e Manuel quale possa essere il loro futuro.