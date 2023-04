Tutto su Fiorello: carriera, successi e vita privata dello showman

Chi è Fiorello: gli esordi in TV

Nato a Catania il 16 maggio 1960, durante la sua giovinezza Fiorello ha fatto moltissimi lavori per mantenersi, prima di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: dal meccanico al centralinista, fino all’addetto delle pompe funebri. Fondamentale per la sua carriera successiva è stata l’esperienza come animatore nei villaggi turistici, che gli ha insegnato ad avere un rapporto diretto e genuino con il pubblico. La svolta nella carriera di Fiorello è arrivata nel 1992 quando ha iniziato a condurre Karaoke, un vero cult della TV anni Novanta. Girando per le piazze di tutta Italia, il conduttore invitava sul palco persone del pubblico a cantare seguendo le parole sullo schermo. In questo programma ha debuttato anche una giovanissima Elisa che ha incantato tutti cantando Questione di feeling. L'anno successivo Fiorello ha condotto il Festivalbar e si è aggiudicato il Telegatto come personaggio rivelazione dell'anno. Tra i programmi di culto condotti dallo showman catanese non possiamo poi dimenticare Stasera pago io e Edicola Fiore. A fianco di Mara Venier è apparso in ben due programmi TV: Una rotonda sul mare e Il nuovo cantagiro.

Il debutto come attore e doppiatore

Nello stesso periodo, a cavallo tra anni Novanta e nuovo millennio, Fiorello si è avvicinato anche al grande schermo. Il suo debutto come doppiatore risale al 1998, quando ha prestato la voce al personaggio di un cartone animato, l'animatore turistico Salvatore. L’anno successivo ha ottenuto una piccola parte accanto a Matt Damon e Jude Law nel film Il talento di Mr. Ripley, che ha segnato il suo esordio come attore cinematografico. La sua carriera come doppiatore è proseguita con altre tre pellicole di successo: Garfield, La marcia dei pinguini e soprattutto Anastasia. Proprio in quest'ultimo lungometraggio di animazione ha duettato con Tosca nel brano Il mio inizio sei tu, svelando anche le sue doti canore.

Il ritorno in televisione con Viva Radio 2

Dopo alcuni anni lontano dal piccolo schermo, Fiorello è tornato prepotentemente al successo nel 2022 quando ha riportato in televisione Viva Radio 2. L’hit show della mattina di Rai 2 ha subito sbancato ogni record di share, dimostrando, ancora una volta, l’indiscusso talento del mattatore. Tra il 2020 e il 2022 è apparso sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus in occasione del Festival di Sanremo.

Tutto sulla vita privata di Fiorello

Dopo due lunghe storie d’amore con Susanna Colussi e Anna Falchi, Fiorello ha conosciuto nel 1996 Susanna Biondo, con cui è convolato a nozze nel 2003 e ha avuto Angelica, nata nel 2006. La Biondo aveva già una figlia nata da una relazione precedente, Olivia, che lo showman ha sempre cresciuto come fosse propria. Nella vita di Fiorello, però, non sono mancati i tempi bui. In una recente intervista a Vanity Fair ha, infatti, dichiarato di aver fatto uso di cocaina, ma di essere riuscito a disintossicarsi grazie al padre, mancato all'età di 59 anni mentre Rosario era a Sanremo come inviato radio. Fiorello ha, inoltre, un fratello molto famoso, l'attore Giuseppe, meglio noto come Beppe, e due sorelle: Catena, scrittrice, e Anna, negoziante. Durante una visita di routine di controllo dei nei ha scoperto di avere due melanomi che però gli sono stati asportati senza riportare conseguenze.