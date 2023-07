Paura per Fiordaliso: operata d’urgenza

Giorni difficili per Marina Fiordaliso. La cantautrice piacentina nota in tutto il mondo soprattutto per la canzone 'Non voglio mica la luna', è ricoverata in ospedale. Dove è stata nelle ultime ore sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. A raccontare il motivo è stata la stessa cantautrice in un post su Instagram, corredato da una foto che la ritrae proprio in ospedale.

"Essere operata d'urgenza stanotte x una peritonite?? Fatto. Non facciamoci mancare nulla ! L’importante è che sto bene ora . Non preoccupatevi, tanto torno presto …peggio per voi #tornopresto comunque alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i Ggiovani" ha scritto Fiordaliso, rassicurando in questo modo fan e amici.

E fra i tanti amici che la stanno sostenendo ci sono anche diversi nomi molto noti. Nomi di amiche che hanno sempre supportato la cantautrice 67enne e che vogliono far sentire la loro presenza anche in questo momento difficile. Che per fortuna si sta risolvendo per il meglio.

"Fiorda ti mando un sacco di baci e abbracci, tu sei forte" scrive Laura Pausini, "Marina, tornerai presto in piedi! Sei una roccia!" commenta Sandra Milo. Mentre alti nomi altisonanti del mondo della tv e dello spettacolo, come Paola Perego e Ivana Spagna inviano emoji con il cuore.