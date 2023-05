Anticipazioni Amici 6 maggio, cosa succede nella semifinale: eliminato e i finalisti

Manca una settimana alla finale di Amici 22. Domenica 14 maggio, infatti, si svolgerà l'ultimo atto del talent show condotto da Maria De Filippi. Chi vincerà? Intanto il dato di fatto è che Amici è stato più forte anche del Covid: alcuni concorrenti e alcuni tecnici sono risultati positivi al coronavirus negli ultimi giorni e quindi la registrazione della semifinale è slittata di qualche giorno. Il talent show di Canale 5, comunque, non si ferma e quindi tutto è continuato regolarmente.

Le squadre

Dopo le esclusioni di Megan, Ndg, Gianmarco, Piccolo G, Samu, Alessio, Federica, Ramon e Cricca, sono sei i concorrenti rimasti in gara. Ecco le anticipazioni della puntata di Amici 22 in onda sabato 6 maggio in prima serata su Canale 5. Ormai siamo agli sgoccioli, il cerchio si stringe sempre di più attorno ai finalisti.

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: il cantante Aaron e la ballerina Isobel.

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: la cantante Angelina e la ballerina Maddalena.

Arisa-Raimondo Todaro: il cantante Wax e il ballerino Mattia.

Isobel e l'infortunio

Durante la puntata del Serale di sabato 29 aprile, la ballerina australiana Isobel Kinnear aveva dovuto lasciare lo studio per affidarsi alle cure di un fisioterapista a causa di un problema a un braccio occorsole durante una esibizione. I suoi fan si erano sin da subito preoccupati, temendo che non avrebbe potuto prendere parte alla semifinale. Il problema si è però fortunatamente risolto entro breve e quindi la ballerina è regolarmente in gara.

L’eliminato

I concorrenti ad essere finiti al ballottaggio sono xxx e xxx. Come di consueto, ad annunciare il nome dell’eliminato è Maria De Filippi in casetta alla conclusione della puntata di sabato.

I favoriti

Ad essere favorite alla vittoria finale sono la cantante Angelina e la ballerina Isobel. Attenzione però anche al possibile scatto finale del cantante Aaron.