Cesare Cremonini è fidanzato? Chi sarebbe la compagna segreta

Cesare Cremoni è fidanzato. Almeno stando alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, il cantautore bolognese avrebbe il cuore di nuovo impegnato. La speranza è che alla nuova fiamma possa dedicare canzoni dal titolo differente rispetto a "Giovane stupida", che aveva scritto per la ormai ex fidanzata Martina Maggiore.

Durante l'ultimo concerto del tour, quello al Mediolanum Forum di Assago a metà novembre 2022, aveva dichiarato di essere "un quarantenne che non ha ancora capito come vivere in coppia visto che sono ancora single". Chissà se in questi mesi è cambiato qualcosa oppure quella di Cremonini era solo una boutade per sviare i sospetti.

Chi sarebbe la nuova fidanzata di Cesare Cremonini? Secondo il settimanale Chi, il cantautore bolognese avrebbe iniziato da poco una frequentazione con una delle più affascinanti e quotate giornaliste Rai. I nomi si potrebbero sprecare, anche perché nessuno dei due ha lanciato indizi comprensibili per il momento.

La storia d'amore, o inizio di frequentazione, è ancora tenuta sotto massimo riserbo. D’altro canto il cantautore non è mai stato particolarmente vicino agli ambienti del gossip e ha sempre amato tenere la propria vita privata fuori dal cono di luce dei riflettori. Chissà per quanto ci riuscirà ancora anche in questo caso.