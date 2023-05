Festival musicali dell’estate 2023, gli appuntamenti più attesi in Italia

I festival musicali dell’estate 2023 sono uno dei momenti più attesi della bella stagione. Sono infatti l’occasione per stare all’aperto, ritrovare vecchi amici, stringere nuove conoscenze, divertirsi, ascoltare bella musica e ritrovare il piacere dei rapporti e della condivisione in prima persona, senza schermi e senza filtri. Non va dimenticato, poi, soprattutto in periodi di difficoltà come quelli che gran parte della popolazione sta vivendo, che i festival musicali dell’estate 2023 sono un’importante opportunità per generare indotto economico e avere ricadute positive su molti settori, tra cui quelli dell’accoglienza e della ristorazione, e sui territori nel complesso. Ecco quali sono i festival musicali dell’estate 2023 da non perdere in Italia quest’anno.

Nameless Festival

2, 3, 4 giugno: Annone, Molteno e Bosisio Parini (Lecco) Taglia il traguardo del decimo anno la manifestazione dedicata a elettronica, trap, hip hop, della scena nazionale e di respiro internazionale, nella cornice dei laghi lombardi, dal Lario a quelli minori, altrettanto suggestivi. La line-up è molto corposa, da Astrality a Goldie, da Ofenbach a Malaa, da Albertino a Salmo, da Skrillex a Myss Keta, da Benny Benassi a Neima Ezza.

The Island

Dall’1 al 4 giugno - Pantelleria Musica elettronica con artisti internazionali che si esibiranno tra rocce vulcaniche e onde cristalline. Il festival, giunto alla sua seconda edizione, è più che altro una grande festa all’insegna di canti, balli, ma anche sessioni di yoga e bontà enogastronomiche del luogo. Sono in programma anche una Deejay Run di 5 km nei dintorni del Lago di Venere, Boat Party, trekking, bagni nelle acque termali.

La Prima estate

16-17-18/23-24-25 giugno - Lido di Camaiore (Lucca) Per la seconda edizione il summer festival si presenta come una sorta di grande vacanza musicale che si svolge sulle spiagge e sulle location della Versilia, con sei giornate e 24 artisti che si esibiscono sul palco (con 4 esibizioni al giorno), proponendo vari generi: dal rap all’hip pop fino all’indie e all’elettronica. Tornano i Jamiroquai. Di seguito la line-up completa: 16,17, 18.06: Bassi Maestro, Nas, Noyz Narcos, Geolier; Guinevere, Bon Iver. E poi, Kings of Convenience, Japanese Breakfast; Bicep, Dardust, Nation of Language, Elasi. 23, 24, 25.06: Alt-J, Chet Faker, Just Mustard, DOMi & JD Beck; Jamiroquai. E ancora: Nu Genea, Studio Murena, Bruno Belissimo, Metro Boomin, BigMama, Ele A.

I-Days Milano Coca Cola

Dal 22 giugno al 15 luglio - Milano (Ippodromo SNAI, La Maura) Una prevendita da record, quella degli I-Days Milano Coca Cola 2023, che già a inizio anno ha registrato l’acquisto di 230 mila biglietti, battendo così il record del 2017 (210 mila). La line-up che comprende sette appuntamenti serali da metà giugno a metà luglio 2023 parla da sola: Florence + The Machine, Travis Scott, Black Keys e Red Hot Chili Peppers. Si esibiranno anche Paolo Nutini, Rosalía, Liam Gallagher, Nothing But Thieves, Willie J Healey, Arctic Monkeys, The Hives.

Sequoie Music Park

23 giugno – 24 luglio – Bologna, Parco delle Caserme Rosse Tra gli appuntamenti più attesi c’è la rassegna di spettacoli (che include anche cabaret e performance teatrali) con sound differenti tra loro e tanti artisti internazionali, all’insegna dell’inclusività, della sperimentazione e contaminazione virtuosa. In cartellone troviamo nomi come: Mr. Rain, Carl Brave, Fabri Fibra, Tananai, James Bay, Stefano Massini con Luca Barbarossa, Damien Rice, Articolo 31, Carmen Consoli feat. Marina Rei, Panariello vs Masini, Kaleo, Tash Sultana.

Lucca Summer Festival

29 giugno - 28 luglio – Lucca Questo festival è tra i più attesi in estate nella Penisola e ha una lunga storia alle spalle: infatti si svolge dal 1998, nella splendida cornice del centro storico della cittadina toscana. Il parterre è decisamente prestigioso anche per questa edizione, che viene aperta dai Kiss e sarà chiusa da Robbie Williams. Si esibiranno anche Bob Dylan, Sigur Ròs, Placebo, Norah Jones, One Republic, Pat Metheny, Blur (unica data italiana), The Chemical Brothers, Jacob Collier – Snarky Puppy. Per la prima volta in Italia a Lucca suoneranno i Generation Sex, band icona del punk rock britannico. Salirà sul palco anche il comico Checco Zalone.

Eolie Music Fest

Dal 29 giugno al 7 luglio – Arcipelago Eolie Anche nella terza edizione del festival non mancheranno appuntamenti con artisti che si alterneranno sulla terraferma e altri che invece si esibiranno a bordo del particolare palco-caicco turco di 27 metri, uno stage itinerante tra le onde e i vulcani. Dopo Subsonica, Daniele Silvestri, Coma_Cose, Mannarino, Nu Genea, Willie Peyote, Ensi, nelle prime due edizioni, quest’estate sarà la volta di Elisa, Motta, Piero Pelù, Myss Keta, Motel Connection, Clementino, Ensi, La Rappresentante di Lista, 99 Posse, Sud Sound System, Africa Unite.

Rock in Roma

8 giugno – 22 settembre, Roma (Auditorium Parco della Musica, Circo Massimo e Ippodromo delle Capannelle) Line-up ricca e varia per il festival musicale estivo per antonomasia della Capitale, aperto davvero a tutti e con un’offerta che accontenta la maggior parte degli amanti della musica, spaziando tra più generi. Arctic Monkeys, Geolier, Articolo 31, Bresh, Capo Plaza, Coez, Lazza, Coma_Cose, Imagine Dragons, Lazza, Lovegang126, Maluma, Manuel Agnelli, Mezzosangue, Nasca, Nu Genea, Ozuna, Paul Weller, Rancore, Salmo, Sfera Ebbasta con Shiva.

No Borders Music Festival

Dall’ 1 al 30 luglio – Tarvisio (Udine) Ecco un’altra location spettacolare in uno scenario naturale mozzafiato. Il palco è incastonato tra i laghi di Fusine, con acque caratterizzate da sfumature caraibiche, tra le Alpi Giulie. Sono ormai ventotto anni che il festival va avanti e propone nomi imperdibili. Quest’anno sono attesi i concerti di Ziggy Albert, Jack Johnson, Baustelle, Ben Harper, Mannarino, LP, Skunk Anansie, Mika, Stefano Bollani & Trilok Gurtu, Benjamin Clementine.

Sonic Park

Luglio, Stupinigi (frazione di Nichelino/Torino) e Matera Dal 2018 Sonic Park porta la musica dal vivo in posti pieni di suggestione e bellezza. L’edizione 2023 si svolge in due località entrambe Patrimonio dell’Unesco, tra arte, musica ed emozioni. Dal 4 al 13 luglio al Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi (Nichelino, Torino) si alterneranno Simply Red, Biagio Antonacci, Madame, Guè + Emis Killa, Placebo + Bud Spencer Blues Explosion, Sting, Black Eyed Peas + Motel Connection. Dal 15 al 30 luglio alla Cava del Sole, a Matera, il pubblico ascolterà: Mika, Placebo + Planet Funk, Lazza, Sfera Ebbasta, Nick Mason, Gianni Morandi, Tananai, Articolo 31 + Wlady.