Festival estivi, a Pantelleria Boss Doms e Dardust sul palco

L’estate non è ancora cominciata, ma in diverse zone d’Italia c’è già aria di festa. Anzi, di Festival. Il primo in ordine di tempo è a Pantelleria, dove dal 30 maggio al 2 giugno torna il ‘The Island Fuze Tea’, festival musicale che nell’ultima edizione ha fatto registrare il tutto esaurito con più di 3mila presenze.

Un festival che sarà animato da dj set di nomi molto noti della scena internazionale, come Boss Doms, Seth Troxler, Bugsy, Djlmp, Matisa Gerd Janson, Tiga. E che vedrà esibirsi live anche Dardust.

Musica e natura, ma anche tanti eventi. Più di 80 sono le esperienze che i frequentatori di ‘The Island Fuze Tea’ possono vivere in questo fine settimana a Pantelleria: tour in bicicletta, esperienze in kayak, trekking, bagni termali, snorkeling con la guida, giro con il sup intorno ai faraglioni sono soltanto alcune di esse. I biglietti e gli abbonamenti per partecipare al Festival sono disponibili sul sito internet della manifestazione.