Fedez conduttore di ‘Chi vuol essere milionario?’ su La7? Cosa c’è di vero

Fedez conduttore in tv? Un'ipotesi che si sta facendo largo nelle ultime ore e che potrebbe non essere del tutto fantasiosa. A giudicare da alcune indiscrezioni, potrebbe essere qualcosa in più che fantatelevisione. Il dato di fatto è che Fedez ha già lavorato in tv - ormai è un veterano di X Factor -, ma mai alla conduzione di un programma. Gli è, in sostanza, sempre stato chiesto di essere fra i protagonisti esprimendo un proprio parere e mai di essere un po' defilato guidando per mano altri. E questo non è un dettaglio di poco conto.

Ma andiamo con ordine: quale programma potrebbe condurre? L'ipotesi è che Fedez possa essere il conduttore del nuovo 'Chi vuol essere milionario?' di cui La7 avrebbe acquistato i diritti. Il programma, quindi, non andrebbe più in onda su Canale 5 e non sarebbe più condotto da Gerry Scotti.

La nuova location sarebbe La7 con il volto di Fedez. Un salto notevole, un cambio improvviso che però potrebbe conferire al programma una nuova spinta. 'Chi vuol essere milionario?' nella formula ormai tradizionale rischiava di risultare un po' una minestra riscaldata e, invece, queste novità potrebbero dargli un vigore tutto nuovo.

Fin qui la teoria, ma la pratica? Cosa c'è di vero? Anzitutto il dato di fatto che i vertici di La7 non hanno smentito l'indiscrezione. E poi il fatto che si parla già di un periodo di messa in onda, ovvero quello dell'inizio di gennaio o al massimo dopo il Festival di Sanremo, quindi metà febbraio. Due indizi non fanno una prova, certo. Proprio per questo motivo non rimane altro che aspettare e capire se ci saranno annunci ufficiali. Sarà interessante anche capire come eventualmente La7 potrebbe porsi nei confronti della proposta lanciata dallo stesso marito di Chiara Ferragni per difendere il bonus psicologo.