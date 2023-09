Fedez a ‘Belve’: il giudice di X Factor interrogato da Francesca Fagnani

Fedez sarà ospite del programma 'Belve' di Francesca Fagnani. Perlomeno, questa è l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore. Non si può di certo affermare che il giudice di X Factor abbia mai temuto il rischio di sovraesposizione mediatica . Il talent show in onda su Sky, l'ennesima puntata dell'epopea Ferragnez su Amazon Prime Video e ora ecco la sempre più probabile intervista in Rai: Fedez può a questo punto a buon diritto essere definito "uno e trino".

Secondo un'indiscrezione diffusa da Davide Maggio, sembra che il marito di Chiara Ferragni abbia deciso di sottoporsi alla tanto - da lui stesso, peraltro - temuta intervista alla corte di Francesca Fagnani.

Ancora top secret la data, almeno per il momento, della messa in onda della chiacchierata fra Fedez e la conduttrice. Di certo l'attesa per quello che potrà emergere è alta: si parlerà ancora delle accuse di sovraesposizione dei figli da parte della coppia più social d'Italia? Saranno richiamati i diversi litigi che Fedez ha avuto con un numero ormai imprecisato di colleghi durante la sua carriera? Tornerà l'ormai celeberrimo episodio della lite con Chiara Ferragni a Sanremo?

Altro argomento di cui lo stesso giudice di X Factor ha già parlato è quello dell’utilizzo di psicofarmaci. Probabile che nel corso dell’intervista si possa ripercorrere anche quel momento.