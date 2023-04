Pechino Express, Federica Pellegrini risponde alle critiche degli hater: “Abbasso i bulli"

Federica Pellegrini contro gli odiatori da tastiera. "Ti accorcio di altri 10 centimetri": questa è la minaccia che la ex Divina del nuoto mondiale ha pronunciato nei confronti di una concorrente di Pechino Express. Una frase che non ha lasciato indifferenti i concorrenti stessi del reality show di viaggio - l'ex calciatore Totò Schillaci ha recplicato: "Sei pazza?" - e anzi ha attirato anche le critiche di alcuni telespettatori. Che hanno accusato Federica Pellegrini di una competitività tossica, che va oltre il gioco e il programma televisivo.

C'è chi sostiene che il bersaglio della sua sfuriata fosse Barbara Prezia, del duo delle Mediterranee. E c'è anche chi stigmatizza l'ambizione della coppia composta da Federica Pellegrini e dal marito Matteo Giunta. Le critiche e le polemiche, dopo questa frase, hanno investito i Novelli Sposi.

Non si è fatta attendere però la risposta della ex nuotatrice, naturalmente a mezzo social: "Tranquilli che a stare sul ca..o perché mi piace vincere ci sono abituata… sono una DONNA ✌#notsoboring i bulli…". "Abbasso i bulli”: una risposta che sa di attacco. D’altro canto, anche in vasca Federica Pellegrini era abituata a controbattere agli avversari più che mettersi in difesa.