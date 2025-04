Federica Brignone: l’intervista a ‘Verissimo’ andrà in onda domenica 6 aprile

È stata al centro della cronaca in questi giorni a causa di una brutta caduta di cui è stata vittima nel corso della seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa. Federico Brignone, vincitrice 2025 della Coppa del Mondo Generale di sci alpino, ora sta bene e, per augurarle pronta guarigione, Silvia Toffanin e il suo team hanno deciso di mandare in onda a ‘Verissimo’ domenica 6 aprile l’intervista che la sportiva aveva registrato qualche giorno prima dell’incidente.

Federica Brignone: chi è

Nata il 14 luglio 1990 a Milano, Federica Brignone è una sciatrice alpina che negli ultimi anni ha conquistato un numero esorbitante di vittorie. La sua è stata una vita segnata da questo sport sin dalla nascita: sua madre è, infatti, Maria Rosa Quario (ex sciatrice alpina e oggi giornalista) e suo fratello Davide è un allenatore proprio in questa disciplina.

Ha iniziato a sciare all’età di 7 anni quando con la famiglia si è trasferita in Valle d’Aosta. Il suo esordio ufficiale in gara è arrivato a 15 anni in uno slalom gigante (attualmente sua specialità) valido come gara FIS ad Alleghe. Da allora, quella che è diventata una valdostana d’adozione, non ha più smesso di gareggiare.

La carriera

Nel suo palmares ci sono 3 medaglie olimpiche, 5 medaglie Mondali (tra cui due ori) e due per i Mondiali Juniores, oltre a otto coppe del Mondo.

È specialista in slalom gigante ma, nel corso delle competizioni, ha affinato la sua tecnica ottenendo buoni risultati anche in discesa libera, in supergigante e in combinata.

Il 22 dicembre 2023 ha ricevuto il Collare d'oro al merito sportivo grazie ai risultati ottenuti.

La vita privata

Per circa otto anni è stata legata sentimentalmente al collega sciatore Nicolas Raffort. La storia tra i due è terminata e in una recente intervista la sportiva ha detto di vivere attualmente una relazione con un ragazzo di nome Davide che proviene dalla cittadina valdostana in cui è cresciuta anche lei (La Salle) ma che non ha nulla a che fare con il mondo dello sport agonistico. Per questa ragione la ragazza preferisce mantenere la storia lontana dai riflettori.

L’incidente e l’operazione

Come già anticipato, di recente Brignone è stata vittima di un incidente avvenuto nel corso della seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa. La sportiva ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

L’operazione a cui si è sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano è perfettamente riuscita ma la riabilitazione e la complessità della situazione la terranno lontana dalle gare per almeno sei mesi. Non è ancora chiaro, invece, se riuscirà a partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel febbraio 2026.

La rovinosa caduta è arrivata in uno dei momenti migliori per la carriera della sportiva che da poco aveva ottenuto l'oro ai Mondiali di Saalbach nello slalom gigante e conquistato la Coppa del Mondo generale per la seconda volta in carriera.

Il messaggio ai fan

Dopo l’operazione la sciatrice alpina ha pubblicato una foto direttamente dall’ospedale per tranquillizzare i fan e anche per ringraziare chi l’ha soccorsa in pista e i medici che l’hanno operata.

“Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l'ho fatta grossa” ha scritto con ironia.