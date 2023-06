Fasma, dal duetto con Mr. Rain al tour in autunno

Il trapper romano FASMA ha annunciato il ‘FASMA GG Tour 2023’. Nella tournée, la cui produzione e organizzazione è a cura di Vivo Concerti, il giovane artista si esibirà insieme all’amico e producer GG (al secolo, Luigi Zammarano).

Date evento

I concerti di FASMA si terranno in autunno. Le date previste sono due: 16 Novembre 2023 Orion Live Club (Roma) ore 21 21 Novembre 2023 Magazzini Generali (Milano) ore 21

Nuovo album

Dopo il successo del duetto del trapper con Mr. Rain a Sanremo sulle note di ‘Qualcosa di grande’ dei Lunapop, nella serata dei duetti, l’artista ha pubblicato un album nella primavera 2023. Il disco si intitola ‘Ho conosciuto la mia ombra!’ e parla di un percorso a ritroso per ritrovarsi e affrontare i demoni interiori. Per questo si tratta di un concept album dai toni cupi con 12 tracce che, a livello musicale, ci fanno viaggiare nelle sue oscurità. Non mancano le sonorità elettroniche e rock e le atmosfere urban create con GG.

Le paure

Quando è uscito il disco, FASMA ha raccontato che si trattava di un progetto diverso dal solito, un lavoro che lo ha fatto uscire dalla sua comfort zone e confrontarsi con le sue paure. La più grande di tutte – in un periodo di difficoltà – è stata quella di perdere la musica, che invece, come ha ammesso il trapper, è l’unica cosa che gli ha fatto bene finora. L’artista si è dunque affidato alla stessa musica per uscire da una visione cupa. L’esperienza gli ha permesso di capire che la vera forza è in realtà comprendere di non essere forti.

Chi è FASMA

FASMA è il nome d’arte di Tiberio Fazioli, nato a Roma nel 1996. Festeggia il compleanno il 17 dicembre. Appena ventenne, nel 2016, l’artista ha fondato WFK insieme al suo attuale produttore GG e il suo manager Tommy l’Aggiustatutto. Della crew fanno parte Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby.

I primi singoli

Nel 2017 il singolo di FASMA ‘Marylin M.’ che ottiene più di 13 milioni di views su YouTube e 23 milioni di stream su Spotify. Seguono poi i brani ‘M. Manson’, ‘Lady D.’ e ‘Monnalisa’ ft. Barak da Baby. Nell’autunno 2018 è uscito il suo primo disco intitolato ‘Moriresti per vivere con me’.

Sanremo

Prima di esibirsi sul palco dell’Ariston con Mr. Rain (arrivato poi terzo a Sanremo 2023 con ‘Supereroi’), FASMA aveva partecipato al Festival della canzone italiana per due volte consecutive. Nel 2020, infatti, ha gareggiato tra le Nuove proposte con ‘Per sentirmi vivo’. Nel 2021 era tra i Big con il brano ‘Parlami’. Alla fine di gennaio 2023 è uscito per Epic Records/Sony Music Italy il singolo ‘F.B.F.M. (Fare Bene Fare Male)’.

Cos’è il genere trap

Il nome trap deriva dall’espressione ‘trap house’ che, nel gergo legato alle droghe, indica l’ambiente in cui ha luogo lo spaccio. In ambito musicale il trap è un sottogenere del rap e si è sviluppato a partire dagli anni Novanta oltreoceano, come espressione di ambienti underground degradati, tra testi aggressivi e musica elettronica sincopata.