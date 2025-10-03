‘FarWest’ torna stasera: mafia e abusi online al centro del dibattito

Roma, 3 ottobre 2025 – Torna in una delle giornate politicamente e socialmente più calde degli ultimi anni ‘FarWest’. Il programma di Salvo Sottile è in onda ogni venerdì dalle 21.15 su Raitre a partire da oggi, venerdì 3 ottobre.

Per seguire le vicende dell’attualità nazionale e internazionale la prima parte della trasmissione sarà live con Monica Maggioni ospite in studio.

A seguire il pubblico assisterà a un’inchiesta sulla centrale delle truffe a Cipro, dove l’inviato di FarWest è riuscito a infiltrarsi in una delle sedi mondiali in un centro di recupero per chi è stato frodato dove alcuni “consulenti” promettono soluzioni ma proseguono nel raggiro delle vittime.

Si torna poi a parlare di mafia e della strage di via d’Amelio. Il programma di Salvo Sottile, realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani e Manuela Iatì, si occupa poi dello scandalo del gruppo social ‘Mia moglie’ e del sito Phica.eu, entrambi chiusi tra agosto e settembre.

Tra gli ospiti In studio della prima puntata, Selvaggia Lucarelli.