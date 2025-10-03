Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Spettacoli‘FarWest’ torna stasera: mafia e abusi online al centro del dibattito
3 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. ‘FarWest’ torna stasera: mafia e abusi online al centro del dibattito

‘FarWest’ torna stasera: mafia e abusi online al centro del dibattito

Il programma condotto da Salvo Sottile va in onda ogni venerdì in Prima serata dalle 21.15 su Raitre

Salvo Sottile torna con 'FarWest'

Salvo Sottile torna con 'FarWest'

Roma, 3 ottobre 2025 – Torna in una delle giornate politicamente e socialmente più calde degli ultimi anni ‘FarWest’. Il programma di Salvo Sottile è in onda ogni venerdì dalle 21.15 su Raitre a partire da oggi, venerdì 3 ottobre.

Per seguire le vicende dell’attualità nazionale e internazionale la prima parte della trasmissione sarà live con Monica Maggioni ospite in studio.

A seguire il pubblico assisterà a un’inchiesta sulla centrale delle truffe a Cipro, dove l’inviato di FarWest è riuscito a infiltrarsi in una delle sedi mondiali in un centro di recupero per chi è stato frodato dove alcuni “consulenti” promettono soluzioni ma proseguono nel raggiro delle vittime. 

Si torna poi a parlare di mafia e della strage di via d’Amelio. Il programma di Salvo Sottile, realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani e Manuela Iatì, si occupa poi dello scandalo del gruppo social ‘Mia moglie’ e del sito Phica.eu, entrambi chiusi tra agosto e settembre.

Tra gli ospiti In studio della prima puntata, Selvaggia Lucarelli.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata