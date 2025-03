Follia al Grande Fratello: fandom di Shaila e Lorenzo fanno una raccolta fondi per regalare alla coppia una vacanza in Kenya

E se la partecipazione al fandom di un concorrente del Grande Fratello fosse più importante del concorrente stesso? Negli ultimi giorni si stanno ripetendo dinamiche ormai, purtroppo, consolidate in questo tipo di reality show. E, è bene ribadirlo, solo in questo tipo di reality. Un po’ per la durata biblica del programma e un po’ perché di fatto il tipo di dinamiche che si creano favoriscono l’attaccamento da parte dei fan - metti una casa in cui non si deve fare nulla se non parlare e costruire rapporti fra concorrenti e quattro ore di programma sono riempite -: la nascita di fandom anche ad alto rischio tossicità è praticamente dietro l’angolo.

E infatti eccola lì l’ultima follia di un fandom. Anzitutto, occorre definire il concetto di “fandom” per i non addetti ai lavori: il fandom è un gruppo di fan di un determinato personaggio che si organizzano per sostenerlo. Spesso in ogni modo e maniera. Anche oltre l’immaginabile.

Questo è proprio quello che sta facendo “Ti tiro i capelli”, uno dei gruppi organizzati di fan della coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Questo fandom ha indetto una raccolta fondi per, udite udite, regalare una vacanza in Kenya da 7.000 euro alla coppia una volta concluso il Grande Fratello.

Detto che ognuno dei propri soldi ognuno fa ciò che meglio crede, il dato di fatto è un altro: la tendenza alla tossicità è elevata ed evidente in questi gruppi proprio perché non ci si limita più a sostenere i beniamini attraverso i voti nel gioco, ma si ha il desiderio di entrare anche nella loro vita quotidiana fuori dallo schermo e dalle dinamiche televisive. Indicendo una raccolta di fondi, di fatto, si innesca un meccanismo malato nel quale i due personaggi destinatari sono poi di fatto costretti ad essere in debito con dei fan che, peraltro, in molti casi neppure conoscono. Come accade, ad esempio, nel caso dell’invio – fenomeno in espansione – di aerei con striscioni per i concorrenti.