I Faithless tornano in Italia: la data evento al Fabrique di Milano

‘God is a dj’: chi non ricorda questa hit assoluta dei Faithless? Se c’è qualcuno che non l’ha mai sentita - l’invito è quello a rimediare subito, anche se non siete appassionati della dance anni Novanta, perché questo brano ha fatto la storia - può recuperare con un grande evento. I Faithless, gruppo dance britannico, si esibiranno dal vivo in Italia, per la prima volta dopo molti anni, sabato 30 novembre al Fabrique di Milano.

L’ultima esibizione della band in Italia risale infatti al 2010. Ben 14 anni di attesa saranno valsi la pena visto che si tratta di un gruppo che ha fatto la storia della dance internazionale.

Sono passati molti anni - 29 per la precisione - da quando il producer Rollo e la dj Sister Bliss hanno fondato i Faithless. A loro si sono uniti il rapper Maxi Jazz, il cantautore e polistrumentista Jamie Catto e il chitarrista Dave Randall ed è proprio questa commistione - se non è unica nel panorama dance mondiale poco ci manca - ad aver fatto il successo del gruppo.

Che il 30 novembre, quasi 30 anni dopo la fondazione, al Fabrique di Milano tornerà a far ballare gli appassionati di mezza Italia.