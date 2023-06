Il nuovo tour di Fabri Fibra, il rapper torna sul palco

Lo scorso anno ‘Caos’, l’album con cui il rapper Fabri Fibra (Fabrizio Tarducci, classe 1976) è tornato sulle scene musicali e discografiche, è stato un successo: il disco, infatti, ha ricevuto la certificazione doppio Platino ed è stato poi seguito da un tour.

Il tour 2023

Dall’11 giugno Fabri Fibra tornerà a esibirsi sui palchi di molte città italiane. La prima data è a Campobasso. Durante i live, il rapper e DJ Double S (noto anche come Mais Appeal, all’anagrafe Rino Costante) presenteranno al pubblico una scaletta che comprenderà i brani cult che hanno segnato il percorso artistico del rapper, con ormai venti anni di carriera alle spalle (per esempio “Applausi per Fibra”, “Tranne te”, “Pamplona”).

Nuove canzoni

Nel nuovo tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, ci sarà spazio anche per i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista, per esempio ‘Propaganda’ (Doppio Platino), ‘Stelle’ (Oro) e ‘Caos’ (Platino) tratti dall’ultimo album che porta il titolo del singolo inciso con Lazza (Jacopo Lazzarini) e Madame (Francesca Calearo).

Le date

Ecco i prossimi appuntamenti con Fabri Fibra e DJ Double S: - 11 giugno Campobasso, Selva Piana (Antistadio) - 30 giugno Perugia, Umbria che spacca (Giardini Del Frontone) - 1° luglio Bologna, Sequoie Music Park (Parco Caserme Rosse) - 4 luglio Bergamo, Summer Music (Fiera) - 14 luglio Lignano Sabbiadoro (UD), Sunset Festival (Arena Alpe Adria) - 15 luglio Mantova, Mantova Summer Festival (Piazza Sordello) - 20 luglio Mirano (VE), Mirano Summer Festival (Area Impianti Sportivi) - 29 luglio Palermo, Green Pop Palermo Fest (Cantieri Culturali Alla Zisa) - 1° agosto Acri (CS), Anfiteatro - 3 agosto Barletta, The Best Music Festival (Fossato Del Castello) - 4 agosto Gallipoli (LE), Sottosopra Fest (Parco Gondar) - 6 agosto Cattolica (RN), Arena della Regina - 8 agosto Pescara, Zoo Music Fest (Porto Turistico) - 18 agosto Arbatax (NU), Arbatax Festival (Piazzale Rocce Rosse) - 26 settembre Roma, Cavea (Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone)

Su Netflix

Ci sarà anche Fabri Fibra nello show da otto episodi, dedicato al rap, al debutto su Netflix nel 2024. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato l’arrivo, il prossimo anno, di ‘Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia’, una competizione musicale prodotta da Fremantle. Insieme a Tarducci, si occuperanno di far venire fuori le nuove voci del rap in Italia – in una ricerca mirata tra Roma, Milano e Napoli – altri due nomi quali Rose Villain (Rosa Luini) e Geolier (Emanuele Palumbo). Sul piatto, per vincerà, c’è un bottino di 100mila euro.

La competizione

Nel corso della gara, i giovani emergenti dovranno competere tra loro con prove di freestyle, battles, produzione di brani originali, animati dal desiderio di far diventare il proprio sogno una realtà concreta. I tre giudici saranno affiancati da importanti personalità del panorama musicale del Paese e del genere protagonista delle otto puntate.

Made in Italy

Lo show è già conosciuto negli Stati Uniti e in Francia, dove ha ottenuto ottimi riscontri. ‘Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia’ rappresenterà il primo adattamento tricolore di un format originale targato Netflix.