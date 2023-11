Ex on the Beach Italia 5, il cast completo: torna il King della passata edizione

Ex on the beach Italia 5 sta per prendere il via. La quinta stagione del reality show più trash della televisione italiana comincerà entro breve e già i fan sognano con l'ufficializzazione dei nomi del cast dei concorrenti che vivranno nella villa di Cartagena in Colombia. In attesa dell'arrivo degli ex e delle ex che hanno il compito di portare scompiglio nel gruppo.

I conduttori

Mandati in soffitta Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il cui apporto all'economia del programma rasentava lo zero, in questa edizione i conduttori saranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La speranza è che riescano a lasciare un segno più dei loro predecessori.

Quando inizia

Ex on the beach Italia 5 comincia mercoledì 22 novembre ed è trasmesso da Paramount + in streaming. Per vederlo è quindi necessario sottoscrivere un abbonamento. Ogni settimana sarà disponibile un episodio. In differita rispetto alla programmazione su Paramount + sarà introdotta la possibilità di vedere il programma anche su Mtv e in streaming su Now.

Il cast

A far parte di Ex on the beach Italia 5 sono tre donne 26enni - la romana assistente alla regia Jasmine Pili, la pescatrice professionista ferrarese di origini ucraine Elizabeth Shotak e la napoletana Laura Di Lullo, che lavora come cameriera a Tenerife - e una 27enne: la ragazza immagine romana Karin Conti. Due ventottenni - il modello di Orbetello Giulio Pastorelli e il ballerino Josè Feliz, nato a Santo Domingo ma in Italia da sei anni - e un ventiduenne - l'estetista romano Denis Adrija - costituiscono il gruppo degli uomini. Insieme a loro un volto noto della passata edizione del reality show. Torna a Cartagena il King di Ex on the Beach Italia 4, ovvero quel Matteo Cavalieri, bolognese di 25 anni, che ha fatto strage di cuori - e non solo - fra le ragazze che vivevano nella villa insieme a lui.