Evelina Sgarbi a 'Verissimo': il “no” al Grande Fratello e i rapporti col padre Vittorio

Milano, 24 ottobre 2025 – Sarà in studio tra gli ospiti di Silvia Toffanin il più giovane dei figli di Vittorio Sgarbi che negli ultimi tempi è stata al centro delle polemiche per un duro scontro con il padre. La ragazza sostiene, infatti, che ci sia necessità di nominare un amministratore di sostegno per il padre che, invece, rifiuta categoricamente la cosa.

Evelina Sgarbi: chi è

Evelina Sgarbi è nata nel 2000 da una relazione fugace tra Vittorio Sgarbi e Barbara Hary . Ha vissuto tra Torino, Biella e Milano spostandosi per motivi di studio o di lavoro. La ragazza in passato ha, infatti, studiato moda e desing ma ha, poi, abbandonato entrambi gli indirizzi per dedicarsi completamente alla carriera di modella.

Tra le sue passioni ci sono la moda, la natura e soprattutto la cosmesi, tanto che ha più volte dichiarato che il suo sogno sarebbe quello di avere una piccola azienda di cosmetici naturali e cruelty free .

Ha due fratelli maggiori: Carlo e Alba, entrambi nati da relazioni del padre con altre donne. Nonostante sia la più giovane dei figli, è stata la prima ad essere ufficialmente riconosciuta da Sgarbi.

Il no al GF

Alfonso Signorini l'ha contattata per averla come concorrente in due differenti edizioni del 'Grande Fratello' ma la ragazza si è sempre rifiutata . Una decisione, la sua, che ha creato uno scontro con Vittorio Sgarbi che l'ha accusata di non conoscere il valore dei soldi.

Le recenti polemiche