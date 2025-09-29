Gli Eternal Love in tour per l’Italia: “Le hit? Nelle nostre serate vogliamo sorprendere”

Milano, 29 settembre 2025 – Gli Eternal Love, ovvero i dj e producer milanesi Federico Facchinetti ed Edoardo Aldini, saranno fra i protagonisti della seconda edizione di Jameson Distilled Sounds, il progetto musicale internazionale ideato da Jameson Irish Whiskey che nella prima edizione ha registrato oltre 3.000 presenze tra eventi live, Talk & Studio Experience a Milano, Roma e Napoli. Si comincia il 2 ottobre a Palermo, per continuare il 4 novembre a Bologna, il 3 dicembre 2025 a Milano, poi il 17 marzo 2026 a Roma e infine a maggio a Napoli. Insieme agli Eternal Love ci saranno artisti come Mara Sattei, Mecna, Willie Peyote, Coca Puma, Filo & Goedi, Big Joe, Rossella The Essence.

Federico ed Edoardo, come avete dato il via al progetto Eternal Love?

"La prima parte del nostro progetto si è basata solo sulla ricerca online. Arriviamo da famiglie già appassionate di musica e quindi abbiamo sempre respirato musica in casa. Durante la pandemia, quindi, abbiamo avviato questa attività di ricerca. Poi per scherzo abbiamo iniziato a mettere un po’ di dischi e hanno iniziato a chiamarci soprattutto all’estero. Quindi abbiamo sentito l’esigenza di fare qualcosa di nostro oltre la ricerca: ecco l’idea di iniziare a fare musica insieme. Andando anche a prendere spunti all’estero o di artisti che per noi sono mostri sacri. Il nostro primo disco è uscito con un’etichetta australiana, poi siamo partiti in tour. Il nostro obiettivo è fare la musica che ci piace e cercare di spiegare al pubblico cosa facciamo e di farlo entrare nel nostro mondo”.

Cos’è per voi la musica?

"Il nostro sound è molto vario, con tanti generi, tanti stili, tante annate diverse. Il bello della musica è poter connettere epoche, Paesi e culture diverse. Ci capita spesso, ad esempio, di suonare durante lo stesso dj set musica anni Settanta brasiliana e poi qualcosa prodotto nel 2020 da un amico nella sua cameretta”.

Il momento delle vostre serate che vi fa stare meglio?

"Siamo fan della costruzione della serata. La soddisfazione più bella per dj come noi è partire con un dancefloor vuoto a inizio serata e cercare di costruire il divertimento per il pubblico nelle ore passando da canzoni lente fino ad arrivare a un picco dopo le prime 2-3 ore. Un picco in cui ti rendi conto che l’energia della gente davanti a te è quella che ti sta trasportando. Non abbiamo una scaletta precisa. E’ quasi come se la musica scegliesse da sé di essere suonata. Durante il momento di picco dell’energia cerchiamo di proporre brani che il pubblico non si aspetta, magari lasciando stare qualche hit che sarebbe più scontata. Sorprendere chi è davanti a noi è la chiave del tipo di musica che suoniamo come dj”.

Quale è il vostro obiettivo?

"Essere sempre noi stessi. Il nostro sogno è quello di scoprire qualcuno che abbia le nostre stesse affinità pur trovandosi dall’altra parte del mondo”.

La collaborazione dei vostri sogni?

"La musica disco e la house americana, oltre alla cultura africana sono i nostri mondi e per noi sarebbe bellissimo fare un lavoro e stare in un posto, registrare un disco nelle terre che a noi rappresentano di più. Ci interessa però essere noi stessi e sfruttare ogni occasione che abbiamo. Con chiunque lavori puoi far arrivare il tuo messaggio e la tua storia, per questo non abbiamo collaborazioni dei sogni”.