Erykah Badu torna in Italia: due concerti per i 25 anni di ‘Mama’s Gun’

Milano, 8 settembre 2025 - Erykah Badu torna in Italia e sta anche per tornare con un disco 15 anni dopo l’ultimo album. “Erykah, Missy, Aaliyah, svegli dalla notte prima”: Tiziano Ferro ed Elodie in ‘Feeling’ hanno elencato parte del pantheon delle divinità del mondo r’n’b, soul, funk e hip hop femminile nel mondo facendo conoscere alle nuove generazioni tre nomi leggendari.

Ed è proprio una di queste leggende, Erykah Badu, a tornare in Italia dopo molti anni di assenza. Il 7 novembre sarà live all’Alcatraz di Milano e il 10 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, per una doppia data del suo ‘The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25’ che la sta portando in giro per il mondo.

Un World Tour, i cui biglietti sono in vendita nei circuiti online, che la porterà anche in Italia per celebrare i 25 anni del suo disco più simbolico e significativo dopo ‘Baduizm’ del 1997, ovvero ‘Mama’s Gun’, ma non solo. Questo è un tour di concerti che anticipa l’uscita di un nuovo album in studio. Un disco che i fan di Erykah Badu aspettano da 15 anni, visto che l’ultimo, ‘New Amerykah Part Two (Return of the ank’)’, porta la data del 2010.