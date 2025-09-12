L’episodio di South Park che prendeva in giro Charlie Kirk è stato rimosso

Un episodio di South Park che prendeva di mira Charlie Kirk è stato rimosso dai palinsesti televisivi poche ore dopo l’uccisione del giovane commentatore conservatore, avvenuta mercoledì 10 settembre nel campus della Utah Valley University. Kirk, 31 anni, stava partecipando al suo primo evento del ciclo ‘America Comeback Tour’ quando è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al collo. Il killer è stato identificato: si tratta del 22enne Tyler Robison che è stato consegnato alla polizia dal padre. Ma prima ancora che l’assalitore fosse consegnato alla giustizia, sul fronte televisivo era stato deciso di sospendere le repliche di un episodio del cartone satirico irriverente ‘South Park’ che prendeva in giro il giovane commentatore ucciso. Scopriamo di più.

Così South Park prendeva in giro Charlie Kirk

L’episodio incriminato, intitolato ‘Got A Nut’ (che si può tradurre con l’espressione ‘fare coraggio’) è stato trasmesso negli Stati Uniti il 6 agosto scorso e mostrava Eric Cartman trasformarsi in un imitatore caricaturale di Kirk, con pettinatura e atteggiamenti simili al giovane leader repubblicano. All’interno della puntata compariva anche un fittizio “Charlie Kirk Award for Young Masterdebaters”, premio dal tono volutamente irriverente. Niente di nuovo per un cartone satirico che non ha certo risparmiato nessuno in questi anni. D’altra parte, la libertà di satira vale e deve sempre valere per tutti, altrimenti diventa un’arma di propaganda.

Lo stesso Kirk aveva riso della puntata

Fatto sta che, a seguito della morte di Kirk, Comedy Central ha deciso di sospendere la messa in onda delle repliche dell’episodio. La puntata rimane però accessibile sulla piattaforma streaming Paramount+, che ospita l’intera serie negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Va detto che, con grande ironia, lo stesso Kirk, in un video su TikTok, aveva definito la puntata “esilarante” e, in un’intervista rilasciata a Fox News il 7 agosto aveva invitato i conservatori a “saper ridere di se stessi” e a non prendersi troppo sul serio. Nonostante questo, diversi utenti sui social hanno criticato la scelta degli autori, accusando la serie di alimentare un clima ostile verso le figure della destra americana. Addirittura, alcuni esponenti del movimento Maga (Make America Great Again) stanno incolpando la sitcom satirica per l'uccisione dell'attivista.

Trump ‘protagonista’ di questa stagione del cartoon

Come ovvio e prevedibile, questa stagione di South Park, la 27ma) ha rivolto gran parte delle proprie gag contro l’amministrazione Trump, raffigurando il presidente in situazioni grottesche, incluso un rapporto sentimentale con Satana e battute sul suo fisico. Non sono mancate le reazioni politiche: la Casa Bianca, in una nota ufficiale, aveva liquidato lo show come “irrilevante da oltre vent’anni”. Ma gli ideatori Trey Parker e Matt Stone avevano replicato con ironia continuando a sfornare episodi politicamente scorretti.